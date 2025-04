Nieuwe wereldtopper als teamgenoot van Lionel Messi? Inter Miami bereidt zich voor op grote transfer

Het Inter Miami van Lionel Messi krijgt binnenkort wellicht de beschikking over een van de beste voetballers van de afgelopen tien jaar. David Beckham wil namelijk Kevin de Bruyne naar de Verenigde Staten halen.

Vorige week maakte De Bruyne bekend dat hij na bijna tien jaar Manchester City de aankomende zomer gaat verlaten. Dit heeft voor de nodige speculaties gezorgd. Wat zal de volgende club zijn van de Belgische smaakmaker? Volgens Mirror is Inter Miami een serieuze optie. Het Engelse medium meldt dat de club van Messi zelfs al bezig is met een contractvoorstel. Naar verluidt krijgt Inter Miami wel concurrentie van clubs uit Saoedi-Arabië. Beckham, de voorzitter van de Amerikaanse club, ziet De Bruyne graag schitteren naast Lionel Messi en andere sterren zoals Luis Suárez, Sergio Busquets en Jordi Alba.

Manchester City-legende Kevin De Bruyne kondigt emotioneel afscheid aan: 'Elk verhaal heeft een einde' Het tijdperk van Kevin De Bruyne bij Manchester City loopt ten einde. De Belgische middenvelder kondigde via zijn eigen kanalen aan dat hij de club na dit seizoen zal verlaten. De Bruyne, inmiddels 33 jaar oud, groeide sinds zijn komst in 2015 uit tot een onmisbare kracht bij de Engelse topclub.

Andere optie in de MLS

Onlangs werd De Bruyne ook gelinkt aan San Diego FC, de nieuwste club in de Major League Soccer. Directeur Tyler Heaps gaf echter aan dat een dergelijke transfer financieel niet haalbaar is.

Met dit geldvermogen verlaat Kevin De Bruyne Manchester City: 'Deze mensen gaven mij alles' Liefst tien jaar was topvoetballer Kevin De Bruyne (33) verbonden aan Manchester City. In die periode stapelden de titels zich op bij zowel de Engelse club als bij de Belgische middenvelder. Nu is de tijd gekomen voor een nieuw avontuur. Voor het geld hoeft 'Ginger Pele' het niet te doen.

De Bruyne bij City

Bij Manchester City ontpopte De Bruyne zich tot een absolute steunpilaar, nadat hij eerder bij Chelsea niet wist door te breken. In 2015 werd hij voor 76 miljoen euro overgenomen van VfL Wolfsburg en onder leiding van manager Pep Guardiola groeide hij uit tot een van de beste middenvelders ter wereld. Met 106 doelpunten in 413 officiële duels speelde hij een cruciale rol tijdens een van de meest succesvolle periodes in de clubgeschiedenis.

Gedurende die jaren veroverde hij onder andere zes keer de Premier League en was hij een sleutelspeler in de legendarische treble van 2023, waarin Manchester City in één seizoen de landstitel, de FA Cup én de Champions League binnensleepte. Daarmee zette hij de kroon op zijn periode in Manchester op het allerhoogste podium.

Emotioneel afscheid

In zijn afscheidsboodschap keek De Bruyne met dankbaarheid terug op zijn periode bij de club. Hij omschreef zijn jaren in Manchester als levensveranderend en benadrukte de hechte band die hij had opgebouwd met de club, de stad en de supporters. "Ik heb alles gegeven, omdat ik ook alles heb teruggekregen. En raad eens? We wonnen alles", zo schreef hij.