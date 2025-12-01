Topvoetbalster Vivianne Miedema is op tijd fit voor het duel tussen Nederland en Zuid-Korea van dinsdag. De spits, die afgelopen EK haar honderdste doelpunt in het shirt van Oranje maakte, ontbrak afgelopen vrijdag nog tijdens de gewonnen oefeninterland tegen Portugal (1-2) wegens blessureverschijnselen.

Bondscoach Arjan Veurink vertelde tijdens een onlinepersconferentie weer een beroep te kunnen doen op Miedema. De 29-jarige spits hield wat klachten over aan de laatste wedstrijd bij haar club Manchester City. Daar is ze inmiddels van hersteld.

Middenvelders Jacky Groenen en Wieke Kaptein zijn wel nog twijfelgevallen voor de oefeninterland die gespeeld zal worden in het Mandemakers Stadion te Waalwijk. Of zij fit genoeg zijn om te spelen, moet volgens de bondscoach nog duidelijk worden.

Basis

Veurink (39) liet weten nog weinig kwijt te willen over de basisopstelling, maar zei rekening te houden met "een aantal wijzigingen in de opstelling". Met de oefenwedstrijd bereidt de ploeg zich voor op de WK-kwalificatiecyclus die komend voorjaar begint.

"We zitten in een mooi proces en zien de oefenwedstrijden om een speelwijze in te slijpen", aldus de bondscoach. Het oefenduel met Zuid-Korea wordt om 20:45 afgetrapt.

Honderd doelpunten

Miedema maakte op het EK vrouwenvoetbal in Zwitserland haar 100e doelpunt in het Nederlands elftal. Een unicum in het Nederlandse dames én herenvoetbal. Ze behaalde het jubileum door in de groepsfase van het EK tegen Wales een doelpunt te maken.

Dat was direct haar enige doelpunt tijdens het EK, want het team van bondscoach Andries Jonker werd in de groepsfase uitgeschakeld. Frankrijk en Engeland waren beide te sterk. Miedema bleef langer hangen op het eindtoernooi om haar vriendin Beth Mead voor de tweede keer op rij Europees kampioen te zien worden met Engeland.