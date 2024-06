Opsteker voor Oranje: tegenstander Polen moet Robert Lewandowski missen tijdens groepsduel op EK voetbal

Het Nederlands elftal is dinsdagmiddag vertrokken naar Duitsland voor het EK. De selectie van bondscoach Ronald Koeman telt 25 spelers die het vliegtuig in Rotterdam zijn ingestapt. Later op de dag komt Oranje aan in Braunschweig, waarvandaan Oranje met de bus naar hun hotel in Wolfsburg reist. Daar verblijft de nationale ploeg tijdens het toernooi.