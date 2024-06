Poolse bondscoach verwacht dat blessure Robert Lewandowski meevalt: 'Paar dagen'

Tijdens de uitzwaaiwedstrijd van Polen tegen Turkije, in aanloop naar het EK, heeft Robert Lewandowski het veld vroegtijdig verlaten. Ook Karol Swiderski viel geblesseerd uit. De Poolse bondscoach Michal Probierz maakte zich na de met 2-1 gewonnen wedstrijd vooralsnog geen zorgen.

"Robert heeft een lichte blessure. Karol Swiderski heeft zijn enkel verstuikt. Over een paar dagen zouden ze moeten kunnen spelen", waren de woorden van Probierz. Op 16 juni speelt Polen de eerste wedstrijd op het EK tegen het Nederlands elftal.

Polen werd in de vorige interland (3-1 winst tegen Oekraïne) ook al geplaagd door een blessure. Oud-Ajacied Arek Milik verliet al vroeg het veld en van hem werd duidelijk dat het EK niet haalbaar was. Tegen Turkije ging de grote vedette Robert Lewandowski na een half uur op het gras zitten. Hij werd vervangen door Kacper Urbanski.

Even daarvoor viel Karol Swiderski al uit. Na het maken van de 1-0 landde hij verkeerd bij het juichen. De aanvaller werd even later vervangen door Krzysztof Piatek.

Polen speelt zondag in Hamburg de eerste groepswedstrijd op het EK tegen het Nederlands elftal. Het EK voetbal is van 14 juni tot en met 14 juli 2024 in Duitsland. Nederland is geplaatst in Groep D en treft daar naast Polen ook Frankrijk en Oostenrijk.

Bij Nederland, de eerste tegenstander dus van Polen op het EK, was er minder geluk qua blessures. Voor de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland (4-0) raakte Teun Koopmeiners geblesseerd aan zijn lies. Het is afwachten of hij het Europees kampioenschap haalt. Wie dat sowieso niet lukt, is Frenkie de Jong. Hij is onvoldoende hersteld van een enkelblessure.

