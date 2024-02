Opstelling Oranje Leeuwinnen tegen Spanje: Vivianne Miedema keert terug voor strijd om Olympisch ticket

De Oranje Leeuwinnen spelen vrijdagavond in de halve finales van de Nations League om een ticket voor de Olympische Spelen tegen regerend wereldkampioen Spanje. De wedstrijd in Sevilla begint om 21.00 uur. Bekijk hieronder de opstelling van de Oranje Leeuwinnen.

Opvallend is dat Vivianne Miedema terugkeert in de basis van Oranje. Het is de eerste keer dat ze aan een wedstrijd van Nederland gaat beginnen nadat ze eind 2022 een zware knieblessure opliep. Samen met Lieke Martens en Lineth Beerensteyn zal zij voor gevaar moeten zorgen. Miedema was in 117 interlands al goed voor 95 doelpunten.

Een andere meevaller is dat Jackie Groenen gewoon mee kan doen. Zij kon donderdag de training niet afmaken, maar is er toch bij. Oranje mist al Jill Roord vanwege een kruisbandblessure.

Olympisch ticket

De winnaar van de wedstrijd plaatst zich niet alleen voor de finale van de Nations League, maar ook voor de Olympische Spelen. Bij verlies is er nog een uitweg. Dan moet Frankrijk in de andere halve finale winnen van Duitsland.

De finalisten van de Nations League krijgen een ticket voor Parijs, maar Frankrijk is als gastland al geplaatst. Als zij de finale halen, schuift het ticket door naar de winnaar van de troostfinale. Nederland speelt de finale of de troostfinale trouwens op 28 februari in Heerenveen.

Opstelling Oranje Leeuwinnen tegen Spanje

Opstelling Oranje Leeuwinnen: Van Domselaar; Casparij, Dijkstra, Spitse, Janssen, Brugts; Groenen, Van de Donk, Miedema; Martens, Beerensteyn