Waar het van buitenaf kritiek regent op het hoofd van Ajax-trainer John Heitinga, klinken er uit de Amsterdamse kleedkamer hele andere geluiden. Mika Godts, één van de doelpuntenmakers in de uitwedstrijd bij FC Twente afgelopen weekend, komt met een steunbetuiging aan Heitinga.

"Er wordt gewoon heel veel geschreven, heel veel gepraat. Uiteindelijk kunnen wij maar één ding doen: zo’n tweede helft als tegen FC Twente spelen", zegt hij tegen De Telegraaf. "We zijn nog altijd één team. Iedereen wil vechten en iedereen heeft vertrouwen in de staf. Als je ziet hoe we na de rust naar buiten kwamen: met kwaliteit, vuur en honger."

Farioli

Daarmee verwijst hij de kritieken dat het onder de vorige trainer Francesco Farioli er veel realistischer en professioneler aan toe ging, naar het rijk der fabelen. "De accenten liggen wat anders. We spelen nu iets aanvallender en proberen er van achteruit door te komen. Maar ik denk dat nog heel veel principes hetzelfde zijn. En ook qua professionaliteit, mindset, teamgeest en dat soort dingen. Daar hebben we verdere stappen in gezet. Dus ik denk dat we goed bezig zijn."

'Of dat eerder had gekund?'

Dat goed bezig zijn uit zich vooral in de verandering van speelwijze onder Heitinga. Na diverse afstraffingen en hele slechte wedstrijden, probeerde de bekritiseerde trainer tegen Chelsea en FC Twente wat anders. "Dat we de laatste weken wat compacter staan, helpt ook wel mee", zegt Godts. "Door de fase waarin we zaten, hadden we misschien wat meer vastigheid nodig. Of dat eerder had gekund? Ik ben geen trainer en ik denk dat onze trainer een goed idee heeft van wat hij wil. En van wat wij als team willen. Daar houden we ons aan vast."

'Makkelijk' programma

Na een zeer zwaar programma wacht Ajax nu een relatief eenvoudige reeks wedstrijden. In de Eredivisie en Champions League worden tot december vijf van de zes duels thuis afgewerkt tegen 'mindere' ploegen. Alleen het uitduel bij FC Utrecht over twee weken is traditioneel een lastige voor de Amsterdammers.