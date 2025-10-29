Het is allerminst rustig bij Ajax, zelfs na de overwinning op FC Twente suddert het nog altijd in Amsterdam. Oud-technisch directeur van FC Twente Arnold Bruggink verbaast zich over de werkcultuur bij een grote club als Ajax. Dat vertelt hij in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine. "Iedereeen wil wat of wil wat bepalen..."

De oud-speler van onder meer FC Twente, Hannover 96 en PSV was bij FC Twente in de rol als technisch directeur actief, totdat hij daarmee ophield wegens de overweldigende druk die hij voelde. In Sportnieuws.nl De Maaskantine schetst hij zijn beeld over de gang van zaken bij Ajax, dat afgelopen weekend tegen zijn oude club speelde.

'Dat is wel sterk van Kroes'

Trainer John Heitinga staat in Amsterdam onder grote druk en leek de zak te krijgen afgelopen weekend toen FC Twente op voorsprong kwam. Uiteindelijk won Ajax en blijft hij aangesteld, maar de hele situatie vindt Bruggink zwaar voor Heitinga. Maar ook voor Alex Kroes. Moet de technisch directeur bij Ajax bijvoorbeeld ook weg als Heitinga moet vertrekken? "Het is niet altijd het beste voor de club, denk ik. Dat een technisch directeur altijd maar solidair moet zijn aan een trainer", begint hij.

Toch vindt hij het wel een nette actie van Alex Kroes om zich solidair te tonen aan de trainer die hij deze zomer aanstelde. "Je moet altijd een korte lijn houden; hoe wil je samenwerken? Maar ik vind het wel sterk dat Kroes heeft gezegd: Als Heitinga gaat, moet je eerst langs mij. Hij steekt zijn nek uit om zijn trainer te beschermen."

'Al die ego's bij Ajax'

Toch vindt ook Bruggink het een moeilijke situatie, zeker als hij kijkt naar de organisatie bij Ajax. "Die druk is wel enorm groot. Wat ik erg lastig zou vinden in deze situatie bij een club als Ajax... Echt iedereen denkt altijd maar aan die ego's joh, even serieus. Hoe groot zijn die ego's van al die mensen daaromheen? Die willen allemaal wat, bepalen wat en brengen informatie naar buiten, dan denk ik soms wel mijn hemel."

Robert Maaskant ziet dat ook gebeuren bij Ajax. Hij was ook eens technisch directeur en begrijpt hoe lastig dat is. "Ze praten nooit echt naar buiten, dat gebeurt onder de radar. Alleen Danny Blind kwam nu naar buiten. Heb je bij Twente ook zoiets meegemaakt?", vraagt hij aan Bruggink. "In de raad van commissarissen hadden we niet echt iemand… we hadden gewoon een goede band met de rvc en vaak als het om voetbal gaat, gaan ze er toch iets van vinden omdat het supporters zijn."

Supporters in de rvc

Dat is ook precies wat Maaskant opvalt bij Ajax. "Het probleem bij Ajax is dat de rvc en de stakeholders er iedere week zijn en zij vinden er elke week iets van. Terwijl, in een normaal goed geleid bedrijf, komt zo'n rvc misschien vier keer of zes keer per jaar bij elkaar. En gaan dan puur op inhoud dingen zeggen. Maar nu is het iedere week weer volle bak in de emotie. Iedereen vindt er wat van. Stel dat die wedstrijd gestaakt was in Enschede voor de rust, dan had ik denk ik Heitinga niet meer terug gezien nu."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangen Robert Maaskant en Aron Kattenpoel Oude Heerink oud-voetballer, analist en voormalig technisch directeur van FC Twente: Arnold Bruggink. Na ruim twee bewogen jaren als eindverantwoordelijke bij 'zijn' club moest hij noodgedwongen stoppen vanwege gezondheidsklachten.

Hij vertelt openhartig over de periode voor zijn besluit, over het ontslag van 'vriend' Joseph Oosting, omgaan met het overlijden van een teamgenoot én spreekt over zijn vriendschap met Ruud van Nistelrooij. Verder laat hij zich aan de hand van stellingen, dilemma's en anekdotes uit over spelende zaken in de voetballerij, zoals bij Ajax en Feyenoord. Beluister De Maaskantine vanaf woensdagochtend 7.00 uur via alle streamingsdiensten of op YouTube.