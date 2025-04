Opvallend: Peter Bosz stuurt zeven spelers van hoofdmacht naar Jong PSV voor KKD-duel

Jong PSV kan maandagavond in het duel met FC Eindhoven over een ijzersterke selectie beschikken. Peter Bosz, coach van de hoofdmacht, heeft maar liefst acht spelers van het eerste elftal naar de beloften gestuurd.

Johan Bakayoko, Adamo Nagalo, Tygo Land, Couhaib Driouech, Niek Schiks, Isaac Babadi en Esmir Bajraktarevic zijn maandag allemaal speelgerechtigd voor de beloften. Jong PSV neemt het op tegen stadsgenoot FC Eindhoven. De beloften van PSV staan achttiende in de Keuken Kampioen Divisie en stadsgenoot FC Eindhoven staat dertiende. Laatstgenoemde ploeg lijkt daardoor geen kans meer te maken op een plek in de play-offs. Toch zien veel mensen de zeven spelers die naar Jong PSV gaan als competitievervalsing.

'Bakayoko naar jong PSV. Het is competitievervalsing pur sang', reageert één van de PSV-fans via X op het nieuws. 'Dit vind ik geen goede team management van Bosz. Nogal vernederend van Bakayoko en niet iets wat hij verdiend', zo concludeert een andere supporter.

Bakayoko

Voor Bakayoko is het de eerste keer dat hij voor Jong PSV uitkomt sinds 30 januari 2023. De Belgische buitenspeler moet volgens Bosz meer wedstrijdritme opbouwen. Bakayoko zal aanstaande zaterdag wel weer gewoon beschikbaar zijn voor de hoofdmacht tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Eerder trainden de zeven spelers van Jong PSV al mee met de beloften, terwijl de hoofdmacht in het stadion een open training hield, waarbij duizenden mensen aanwezig waren.

Sergiño Dest

Tijdens de training van Jong PSV was ook Sergiño Dest aanwezig. De vleugelverdediger, die in de laatste fase van zijn herstel van een slopende kruisbandblessure is, trainde wel mee met de beloften om ritme op te doen, maar hij kan niet meedoen in het duel met FC Eindhoven. Dest is volgens de regels te oud om nog voor het tweede uit te mogen komen.