Voor de openingswedstrijd van het EK is de UEFA fors de fout in gegaan met de opstelling van Jong Oranje. Voor het duel kreeg de kijker de formatie van de ploeg van Michael Reiziger te zien, maar die klopte van geen kanten.

Allereerst ging de internationale voetbalbond de mist in bij de doelmannen. Op doel stond Robin Roefs wel goed aangegeven, maar op de bank ging het mis. Wouter Goes en Tyrese Asante zouden de reservedoelmannen van Oranje zijn. Eerstgenoemde is natuurlijk een verdediger en laatstgenoemde is een veldspeler die niet eens bij de selectie zit. Dani van den Heuvel en Calvin Raatsie waren de reservekeepers tegen Jong Finland.

Spelers die niet bij de selectie zaten

Asante was niet de enige speler die volgens de UEFA op het formulier stond, maar die door Reiziger niet was meegenomen naar het WK. De wereldvoetbalbond stelde dat ook Denso Kasius (AZ), Max Bruns (FC Twente), Calvin Twigt (Go Ahead Eagles), Sontje Hansen (NEC), Frenkie de Jong (FC Barcelona) en Ibrahim Cissoko (Sheffield Wednesday) op de bank zitten. Dit was ook niet het geval.

Meerdere spelers stonden daardoor niet op de lijst van de UEFA. Zo ook de doelpuntenmakers in de 2-2 tegen Jong Finland: Luciano Valente en Ernest Poku. Het duo scoorde twee belangrijke goals, maar stond niet bij de namen die de voetbalbond op het formulier hadden gezet. Noah Ohio en Roefs hadden zelfs een dubbelrol. Zij zaten zowel op de bank als bij de basiself van Jong Oranje.

Blamage voorkomen

De elf spelers die Reiziger wel daadwerkelijk het veld instuurde wisten ternauwernood een blamage af te wenden tegen de Finnen. De eerste helft was vanuit Nederlandse zijde erg zwak met fouten van gelegenheidsmiddenvelders Ian Maatsen en Youri Regeer. Met de komst van Valente en Poku ging Jong Oranje weer voetballen en die opleving werd beloond met twee goals en daarmee een gelijkspel. De volgende wedstrijd is aanstaande zondag wanneer de ploeg van Reiziger het opneemt tegen Jong Denemarken.