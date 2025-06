Jong Oranje voorkwam ternauwernood een blamage tegen Finland, maar Ziggo-analisten Theo Janssen en Royston Drenthe hadden wel een enorme lofzang over voor één speler: Luciano Valente. Het duo heeft een duidelijk advies voor Feyenoord-directeur Dennis te Kloese. "Voor Feyenoord wordt hij duurder", zegt Janssen na de uitstekende invalbeurt van de FC Groningen-smaakmaker.

Jong Oranje zorgde vóór rust voor een blamage, door met een 2-0 achterstand de kleedkamer op te zoeken. "De tweede helft was duidelijk een stuk beter en Valente speelde daar een heel grote rol in. Hij maakte het verschil. Het bewijst ook wel het ongelijk van de trainer, want de eerste helft was knullig en het middenveld klopte niet. In de tweede helft zie je met een paar aanpassingen beter gaat lopen. Ik vind dat de trainer niet goed heeft gehandeld. Dat je het kan herstellen is een kracht, maar je kan beter goed beginnen", stelt Janssen bij Ziggo Sport.

Extreem late goal Jong Oranje voorkomt blamage op EK onder 21: bondscoach Michael Reiziger kan opgelucht ademhalen Jong Oranje heeft op het allerlaatste moment een punt binnengesleept op het EK onder 21. De ploeg van Michael Reiziger, vooraf gezien als één van de favorieten voor de titel, leek een valse start te kennen tegen Finland. Jong Oranje legde een onthutsend slechte eerste helft op de mat, maar wist in de blessuretijd alsnog de gelijkmaker binnen te werken: 2-2.

'Valente, Valente, Valente'

Drenthe kan zijn enthousiasme niet onderdrukken na het optreden van de spelmaker van FC Groningen: "Valente, Valente, Valente..." Drenthe vervolgt: "Ik wist wel dat het een goede voetballer was, maar je ziet dat het echt een speler is die het verschil kan maken. Daar heb ik wel enorm van genoten. Uiteindelijk moet je wel blij zijn met deze 2-2. Je hoort deze partij te winnen, maar na de eerste helft was het wel cruciaal om niet te verliezen."

Ook Theo Janssen is onder de indruk van Valente, maar brengt minder goed nieuws voor Feyenoord. "Hij is een fantastisch speler. Maar voor Feyenoord... Hij wordt duurder. Ik verwacht dat hij gaat spelen vanaf nu. Je ziet gewoon dat er wat gebeurt als hij in het veld staat. Dit is een jongen met zó veel potentie. Voor Feyenoord zou het een geweldige aanwinst zijn." Drenthe doet tot slot een dringende suggestie aan zijn oude club: "Ze mogen de portemonnee trekken."

'De media helpen ook aardig, drama': Feyenoord-target staat volop in de schijnwerpers De naam Luciano Valente is de laatste weken niet uit het nieuws weg te slaan. De jongeling van FC Groningen staat na een sterk seizoen in de belangstelling van onder meer Feyenoord. De flinke media-aandacht is toch even wennen. "Ik zie de hele dag mijn hoofd op Instagram, dat ben ik wel helemaal zat", zegt Valente tegen Sportnieuws.nl.

Transfer naar Feyenoord

De afgelopen weken duikt de naam van Valente voortdurend op in het nieuws. De jongeling van FC Groningen heeft met een uitstekend seizoen de aandacht van onder meer Feyenoord op zich gevestigd. Volgens verschillende media hebben de Rotterdammers al meermaals een bod uitgebracht, maar tot nu toe houdt FC Groningen de deur dicht. Valente zelf laat echter weinig aan duidelijkheid te wensen over, zo zei hij eerder tegen Sportnieuws.nl: "Ik wil naar Feyenoord."

‘Feyenoord-handtekening’ gezet door Luciano Valente: ‘Mijn zaakwaarnemer weet wat ik wil’ Luciano Valente is later aangesloten bij Jong Oranje. De middenvelder werd in eerste instantie niet opgeroepen, maar kwam door een blessure van Dirk Proper toch weer in beeld. Voorafgaand aan zijn eerste jeugd EK, dat voor Nederland op 12 juni begint, spreekt hij uitgebreid met Sportnieuws.nl.

Jong Oranje móét winnen van Denemarken

Jong Oranje zit in een groep met Finland, Denemarken en Oekraïne. Alleen de nummers één en twee gaan door naar de kwartfinales. De strijd om deze plekken belooft spannend te worden, vooral omdat Denemarken een bijzonder getalenteerde selectie heeft. De wedstrijd tegen dat land wordt dan ook cruciaal voor de kansen van Nederland: alleen met een overwinning houdt Jong Oranje uitzicht op een plek in de kwartfinales.