Opvallende theorie over EK-selectie van Ronald Koeman: 'Steven Bergwijn zou eigenlijk afvallen'

Zoals vlak voor elk eindtoernooi zorgde de definitieve selectie van bondscoach Ronald Koeman voor veel discussie. Deze week maakte hij bekend welke 26 spelers er met het Nederlands elftal mee gaan naar het EK voetbal in Duitsland. Volgens journalist Valentijn Driessen had Koeman zonder blessures hele andere spelers meegenomen en thuisgelaten.

Koeman besloot om Ian Maatsen, Quinten Timber en Nick Olij niet mee te nemen naar het EK in Duitsland, nadat Marten de Roon door een blessure al noodgedwongen moest afhaken. Valentijn Driessen legt uit waarom de bondscoach niet voor Maatsen, maar voor andere verdedigers kiest. "Deze bondscoach houdt het liever bij de oudjes en laat Blind niet afvallen, Aké niet afvallen en Van de Ven heeft zijn voorkeur", vertelt hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.



De veelzijdigheid van de drie is een meerwaarde voor Koeman, denkt Driessen, die niet enthousiast is over Koemans keuzes. "Blind kan op drie plaatsen spelen, maar je moet je afvragen of hij op drie plaatsen ook een meerwaarde heeft. Op linksback zou Maatsen beter passen dan Blind."

'Ronald Koeman toont zich conservatief met het thuislaten van Ian Maatsen' Ronald Koeman heeft in de voorbereiding afscheid genomen van Nick Olij, Quinten Timber en Ian Maatsen. Zij zijn net als Marten de Roon afgevallen voor het EK in Duitsland. Timber was vanaf maandag al niet fit, dus dat mag geen verrassing zijn. Ryan Gravenberch heeft wel de selectie gehaald, net als Ajacied Steven Bergwijn. Dat Maatsen niet mee is, is de grootste verrassing van de middag.

Later in de uitzending heeft Driessen een opvallende theorie over Steven Bergwijn. Omdat middenvelders De Roon en Timber niet fit zijn, gaat Ajax-aanvoerder en aanvaller Bergwijn ondanks een heel matig seizoen mee naar Duitsland. Driessen legt uit hoe dat zit. "Wij dachten dat Bergwijn degenen was die het haasje zou zijn, op het moment dat Timber en De Roon beschikbaar zouden zijn. Dan zou hij een aanvaller minder hebben meegenomen. Dat zei hij ook: 'Nu heb ik de kans om een aanvaller meer mee te nemen.'"

Het oorspronkelijke lijstje

"Olij zou afvallen, Maatsen zou afvallen, als een van de middenvelders zou afvallen zou Gravenberch afvallen. Dat werd dus al heel snel De Roon. En dan zou Bergwijn afvallen", vult Telegraaf-collega Mike Verweij aan. In de praktijk blijken het dus niet Bergwijn en Gravenberch te zijn, maar Timber en De Roon.

Ex-bondscoach Bert van Marwijk spreekt zich uit over absentie Ian Maatsen bij Oranje: 'Jouw beslissing, is de beste beslissing' Borussia Dortmund-back Ian Maatsen kende een droomseizoen in Duitsland. De verdediger mag zich opmaken voor de Champions League-finale tegen Real Madrid. Vrijwel iedereen was het eens dat Maatsen niet kon ontbreken in de selectie van het Nederlands elftal voor het EK. Ronald Koeman besloot anders en laat Maatsen thuis. Voormalig Dortmund-trainer Bert van Marwijk kan zich vinden in die keuze.

Bijval voor Koeman

In gesprek met Sportnieuws.nl kreeg Koeman bijval van een oud-bondscoach. Bert van Marwijk, die Oranje in 2010 naar de WK-finale coachte, snapt de keuze van Koeman om Maatsen niet te kiezen wel. "Ik zei altijd: 'jouw beslissing is de beste beslissing'. En zo kijk ik ook naar de beslissing van Koeman om Maatsen thuis te laten. Hij heeft gekeken naar andere spelers op die positie en heeft voor anderen gekozen. Ik kan me wel vinden in de beslissing van Ronald."