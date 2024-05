'Ronald Koeman toont zich conservatief met het thuislaten van Ian Maatsen'

Ronald Koeman heeft in de voorbereiding afscheid genomen van Nick Olij, Quinten Timber en Ian Maatsen. Zij zijn net als Marten de Roon afgevallen voor het EK in Duitsland. Timber was vanaf maandag al niet fit, dus dat mag geen verrassing zijn. Ryan Gravenberch heeft wel de selectie gehaald, net als Ajacied Steven Bergwijn. Dat Maatsen niet mee is, is de grootste verrassing van de middag.

Koeman heeft gesproken en heeft tot ieders verrassing Ian Maatsen thuisgelaten. De linksback van Borussia Dortmund kon zijn debuut voor het grote Oranje maken op het EK, maar moet dat nu aan zich voorbij moeten laten gaan. Koeman heeft laten blijken behoorlijk conservatief te zijn en weinig verandering te willen doorvoeren, ondanks dat Maatsen een geweldig seizoen heeft. Net als dat de keuze voor Steven Bergwijn een keuze is omdat hij 'geschiedenis met hem heeft'.

Keuze vanwege formatie

Zaterdag speelt hij de Champions League-finale, dus hij had een oproep voor het EK absoluut verdiend. Hij verkeert in topvorm en is een beslissende speler bij Dortmund op de linkerflank. Koeman vindt het geen conservatieve keuze, hij legt de keuze uit: "Ik heb dankzij de veelzijdigheid van de andere spelers op die positie, een extra optie in de aanval." Ook heeft het zonder meer te maken met de formatiekeuze van de bondscoach.

Champions League-finalist blijft thuis

In een viermansverdediging was Maatsen een betere optie geweest dan Daley Blind, gezien zijn snelheid en drive naar voren. Wellicht dat Koeman aanstuurt op een verdediging met hoge wingbacks, daarin zou Blind wel goed kunnen passen. In een verdediging met drie achterop, functioneert hij dan als een halve middenvelder. Koeman gaf ook al aan dat aan de andere kant Frimpong in dat systeem op rechts speelt, óf als rechtsbuiten bij een viermansverdediging.

Aké is normaliter de back van dienst in het team van Koeman. Blind zit daar achter en ook Micky van de Ven heeft bij Tottenham gespeeld als linksback, ook hij is een optie. Koeman kiest hiermee voor spelers die centraal kunnen spelen, multifunctionele spelers. Échte backs zijn er alleen op rechts. Maatsen heeft in deze gewoonweg 'pech' dat hij maar één ding erg goed kan. Dat hij nog niet bekend is bij Koeman telt volgens de bondscoach niet mee. "De andere keuzes hebben ook gewoon een geweldig seizoen gehad."

'Daar heb ik een geschiedenis mee'

Dat Koeman de extra aanvaller als reden geeft, kan mee hebben gespeeld maar kijkend naar andere keuzes vindt hij het ook erg fijn en veilig om bij bekende spelers te blijven. Eerder liet hij al weten dat hij Georginio Wijnaldum er weer bij had gehaald omdat 'hij een geschiedenis met hem heeft, donderdag zei hij hetzelfde over Bergwijn. "Hij heeft geen goed seizoen gehad, dat wil ik ook niet zeggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik het beste in hem naar boven kan halen in de komende tijd", zei hij.

Timber niet fit genoeg

Dat Quinten Timber is afgevallen mag geen verrassing zijn. Hij was, samen met Gravenberch, erbij genomen als back-up voor als er een middenvelder zou afvallen. Dat was al gebeurd met Marten de Roon, maar Timber zelf trainde ook nog niet met de groep mee. Koeman zal met alleen fitte spelers weg willen gaan omdat hij al een risico neemt met Memphis en De Jong. Gravenberch is fit, heeft op wereldniveau gespeeld en getraind en heeft daardoor simpelweg een streepje voor.

Nick Olij

Nick Olij is afgevallen en daarmee heeft Koeman er voor gekozen om met drie keepers naar het EK te gaan. Binnen het keepersgilde is de eerste afvaller gauw bekeken: Nick Olij kwam als vierde keeper erbij, dus blijft thuis. De keepers zijn al tijden onderwerp van discussie, omdat er geen echt duidelijke nummer één is. Dat lijkt nu Bart Verbruggen te worden, gebaseerd op eerdere uitlatingen van Koeman.

Slag om de arm

Koeman zal met alle blessuregevallen vast nog wel een slag om de arm houden. Hij hoeft de definitieve selectie pas op 7 juni door te geven aan de UEFA. Dit betekent dat deze definitieve selectie in principe nog veranderd mag worden, mocht er onverhoopt toch nog een afvaller zijn. Daar hebben de bondscoaches tijd voor tot aan de eerste groepswedstrijd.