Opvolger Erik ten Hag lijkt er al klaar mee na nieuw debacle Manchester United: 'Dit is een beslissend moment'

Manchester United ging zondag met 0-2 onderuit tegen West Ham United, waardoor de club nu zestiende staat in de Premier League. Een dramatische notering en alleen de Europa League kan het seizoen van Ruben Amorim nog redden. De coach is daar echter niet mee bezig, voor hem is het verschrikkelijke Premier League-seizoen frustrerender.

Manchester maakt het slechtste seizoen door sinds de degradatie in 1974. Amorim nam het over van de ontslagen Erik ten Hag, maar beter werd het niet. De ploeg verloor zeventien keer in de competitie.

"Iedereen denkt aan de finale, maar de finale is niet wat speelt", aldus Amorim. "We hebben belangrijkere zaken om over na te denken. Ik praat over mezelf, de cultuur van de club en in het team. Dat moet veranderen. Dit is een beslissend moment in de clubgeschiedenis."

"We moeten in de zomer heel sterk en dapper zijn", kijkt de Portugees alvast naar de transfermarkt. "Want zo'n seizoen kunnen we volgend jaar niet hebben. Als het gevoel er nog steeds is, moeten we andere mensen de ruimte geven."

Finale

"De spelers zullen hun focus hebben in de finale", verwacht Amorim, die zich via de winst van de Europa League alsnog kan plaatsen voor de Champions League. "Maar ik weet niet wat beter is, wel of niet Champions League spelen."

Volgens de Portugese coach zijn nederlagen zo gewoon geworden dat de 'grote club-mentaliteit' op het spel staat. "We verliezen het gevoel dat we een gigantische club zijn en dat het 'het einde van de wereld is' als we een thuiswedstrijd verliezen."

Manchester United speelt de finale van de Europa League op 21 mei tegen Tottenham Hotspur. De club uit Londen maakt ook zo'n matig seizoen door. De Spurs verloren zondag met 2-0 thuis van Crystal Palace en staan één plaats onder United op de zeventiende plek.

