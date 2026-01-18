Donyell Malen kreeg zondag direct een basiplaats bij AS Roma en liet dat weten ook. De aanvaller - die gehuurd wordt van Aston Villa - maakte de openingstreffer tegen Torino: 0-2.

Malen arriveerde vrijdag bij zijn nieuwe Italiaanse club, die de aanvaller de rest van het seizoen huurt. Hij hielp AS Roma in de 26e minuut op voorsprong. Paulo Dybala maakte het tweede doelpunt, op aangeven van oud-verdediger van Ajax Devyne Rensch die ook in de basis was begonnen. AS Roma klom met de zege naar de vierde plaats van de Serie A.

De Italiaanse club krijgt na dit seizoen de mogelijkheid om Malen definitief over te nemen. De 26-jarige aanvaller maakte de (tijdelijke) overstap om zijn kansen bij het Nederlands elftal te vergroten. Bij AS Roma krijgt hij de kans om zichzelf in de kijker te spelen bij bondscoach Ronald Koeman en zodoende meer kans te maken op een basisplek bij het WK deze zomer.

Kansen bij Oranje

De teller van Malen staat op 49 interlands, waarin hij 13 keer trefzeker was. Deze zomer hoopt hij voor het eerst deel te nemen aan een WK, na eerder al wel twee EK's te hebben gespeeld. In 2022 werd hij thuisgelaten door Louis van Gaal.

Alles over Serie A

