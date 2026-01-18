Kenneth Taylor heeft deze winter eindelijk zijn transfer gemaakt. De middelvelder verkaste van Ajax naar Lazio Roma. Zaakwaarnemer Guido Albers vertelt in Goedemorgen Eredivisie over deze verrassende transfer, maar ook waarom de zomerperiode de spanningen hoog opliepen in Amsterdam. "De contracten lagen al klaar."

Het is de eerste keer dat Guido Albers in de media komt over Kenneth Taylor na zijn laatste optreden bij Goedemorgen Eredivisie anderhalf jaar geleden. Hij verkondigde daar, voorafgaand aan de zomerse transferperiode dat Kenneth Taylor waarschijnlijk een transfer zou gaan maken. 'Dat gebeurde niet en heeft mij wel even achtervolgd", vertelt hij eerlijk. "Het momentum was daar, de interesse ook. Ik was er echt van overtuigd."

Hoe de transfer naar FC Porto klapte

Taylor bleef nog langer bij Ajax en zag de club de afgelopen maanden door een donkere periode gaan. "Dat is niet in het voordeel van de speler, dus de druk lag er wel op afgelopen tijd. Het is nu gelukt en Kenneth is blij", verkondigt de managing partner van zakenkantoor Players United. Het was wel een zeer ingewikkelde deal, legt hij uit. "Want in de zomer moest een transfer eigenlijk al gebeuren. Dat ging goed want er was veel interesse."

Door meerdere factoren lukte het niet, tot frustratie van Albers. "Wolverhampton kwam en ze hadden een som boven de 30 miljoen. Dat is uiteindelijk met Kenneth niet rondgekomen omdat hij niet het goede gevoel erbij had. Maar voor Ajax was de toon gezet, het was belangrijk dat ieder ander bod rond de 30 miljoen zou zijn." Dat zou uiteindelijk een probleem worden aan het einde van de window, toen oud-trainer van Ajax Francesco Farioli met Porto aanklopte bij Albers.

Ontmoeting in Italië

"Zij wilden hem graag hebben, maar Ajax ziet FC Porto als een soort derdewereldland en wilde op financieel gebied geen zaken doen met hen. De transfer viel daardoor af, maar de contracten waren al rond. Francesco was er klaar voor, Porto had een laatste bod gedaan van 22 miljoen maar dat werd afgewezen. Wat Kenneth bij Farioli heeft laten zien, was goed. Dave Vos (oud-jeugdtrainer bij Ajax, red.) was daar, die kent hij goed. Het was een mooie stap geweest."

Weer moest de knop om bij de oud-Ajacied. De periode na de zomer was even lastig voor Taylor. "Je gaat het nieuwe seizoen in met het idee dat je eigenlijk al weg was. Dan wordt er over hem geschreven en dat vind ik jammer. Hij heeft laten zien dat hij het niveau aan kan. Uiteindelijk was ik bij Giovanni van Bronckhorst kijken bij Inter-Liverpool. Ik had daar afgesproken met een Italiaans agent. Die vertelde mij dat hij Taylor naar Lazio kon brengen, zo gaat dat in Italië. De rest is geschiedenis."

Houding Ajax

Albers vond de houding van Ajax lastig, voor een speler als Taylor die zoveel voor de club heeft betekent. "Er werden bij Ajax allemaal spelers weggestuurd met een zak geld en je eigen speler uit je eigen jeugd daar doe je moeilijk over. Daar had ik moeite mee. Ik begreep Alex Kroes ook wel want hij heeft veel moeten weggeven, maar het was een mooi voorbeeld geweest om een speler wél te helpen.

Als je voor Kenneth wel de hoofdprijs wil en niet voor de andere spelers, is dat wel pijnlijk. Dat is een keuze en moeten we accepteren. Na de zomerwindow naar Kenneth toe goed initiatief getoond voor de winter en daar hebben ze zich aan gehouden", sluit hij af op met een compliment.

