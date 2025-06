Oranje-international Jan Paul van Hecke is donderdag getrouwd met zijn vrouw Sofie Roelse. Het stel was al een jaar verloofd en zijn nu in het huwelijksbootje gestapt. Teamgenoten van de verdediger zijn dolenthousiast.

Juni is een feestelijke maand voor de speler van Brighton & Hove Albion. Op 8 juni vierde hij zijn 25e verjaardag en niet veel later vond de bruiloft plaats. Van Hecke deelde zaterdag een aantal prachtige foto's van de trouwdag, met daarbij de datum: 19 juni 2025.

In juni verscheen er een post op Instagram waar ze er geen twijfel over lieten bestaan: 'We zijn verloofd'. Het nieuws was het begin van een mooie zomer voor Van Hecke, die inmiddels onomstreden is in Engeland en daarmee zijn plekje in het Nederlands elftal verdiende.

Hij was er ook bij tijdens de eerste duels in de WK-kwalificatie. Van Hecke begon in de basis voor Oranje tegen Finland (2-0), tegen Malta (8-0) speelde hij niet.

Moeilijke tijd

Van Hecke heeft het afgelopen jaren een moeilijke tijd achter de rug en daarin heeft zijn vrouw hem enorm gesteund. Twee jaar geleden overleed zijn vader. Ook moest hij wachten op een basisplek bij Brighton. "Toen ik niet speelde niet altijd de vrolijkste", bekende Van Hecke ooit in gesprek met Omroep Zeeland. "Dat was voor mijn vriendin niet altijd leuk."

Maar ze bleven elkaar steunen en zullen dat vanaf nu doen als man en vrouw. Al leek Van Hecke de trouwdag wel even vergeten, begin deze maand. "Ben je klaar voor het toetje van het seizoen?", werd hem toen gevraagd. Nietsvermoedend zegt hij: "Ja, zeker. Ik heb nog wel zin, altijd, als ik voor het Nederlands elftal mag uitkomen." Maar daar doelde de interviewer niet op. "Je gaat trouwen, toch, dat is daarna, toch?" Lachend zegt Van Hecke: "Oooh. Kun je dit stukje eruit knippen? Anders krijg ik mijn vriendin op mijn dak."

Felicitaties

Het huwelijk leidt tot lieve reacties van teamgenoten van Van Hecke. Zo reageert Justin Kluivert op de foto's op Instagram, net als Micky van de Ven, Bart Verbruggen en Kjell Scherpen.