Jan Paul van Hecke is officieel speler van het Nederlands elftal na zijn invalbeurt tegen Duitsland. De in Zeeland opgegroeide verdediger speelt al jaren voor Brighton & Hove Albion en timmert de laatste maanden hard aan de weg. Dat doet hij samen met Sofie Roelse, met wie hij sinds kort ook getrouwd is.

Dat maakte het stel zaterdag bekend. "Meneer en mevrouw Van Hecke", schreven ze bij een reeks foto's van de trouwdag. Daarbij werd ook de datum vermeld: 19 juni 2025.

Oranje-international stapt na moeilijke tijd in het huwelijksbootje en krijgt felicitaties van teamgenoten Oranje-international Jan Paul van Hecke is donderdag getrouwd met zijn vrouw Sofie Roelse. Het stel was al een jaar verloofd en zijn nu in het huwelijksbootje gestapt. Teamgenoten van de verdediger zijn dolenthousiast.

Een jaar eerder verscheen er een post op Instagram waar ze er geen twijfel over lieten bestaan: 'We zijn verloofd'. Het nieuws was het begin van een mooie zomer voor Van Hecke, die inmiddels onomstreden is in Engeland en daarmee zijn plekje in het Nederlands elftal verdiende.

Vader overleden

Van Hecke heeft het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. Twee jaar geleden overleed zijn vader, overigens ook een enorme Oranje-fanaat. Van Hecke, die met zijn vrouw en hond in het centrum van Brighton woont, moest ook even wachten op zijn kans in de basis bij zijn club.

Oranje-international kletst zichzelf de problemen in: 'Ik krijg mijn vriendin op mijn dak' Jan Paul van Hecke (24) is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot belangrijke speler bij Brighton. Die opmars leverde hem dit seizoen zijn debuut bij Oranje op. Ook in de liefde gaat het voorspoedig met de verdediger.

Dat had zijn uitwerking op de relatie. "Vorig seizoen was ik toen ik niet speelde niet altijd de vrolijkste", bekende Van Hecke in gesprek met Omroep Zeeland. "Dat was voor mijn vriendin niet altijd leuk." Inmiddels is Van Hecke onomstreden in de Premier League.

Naar de Malediven

Aan het begin van het jaar kwam er een droom uit voor Roelse toen ze in Lapland het Noorderlicht zag. Sowieso ziet ze graag wat van de wereld. Via haar TikTok-account werd duidelijk dat ze ondanks nog naar een concert van Adele ging en samen met Van Hecke genoot van een idyllische vakantie op de Malediven. Overigens kwamen ze daar een ander bekend tortelduifje tegen. De verliefde Justin Kluivert genoot ook daar van een welverdiende vakantie.

Zenuwachtige Justin Kluivert is verliefd, zeker na 'mooiste vakantie ooit': 'Ik kreeg echt kriebels' Afgelopen zomer trouwde Justin Kluivert met zijn vrouw en gingen ze op reis naar de Malediven waar ze zwommen met haaien en hun ‘beste vakantie ooit’ hadden. De aanvaller annex middenvelder geniet van zijn vrouw, het leven in Bournemouth en de rust. “Ik ben ook echt verliefd, ik vind het echt heel mooi”, zei hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Dat Roelse, die in Nederland onder meer werkte als receptionist, belangrijk is voor Van Hecke blijkt wel uit het eerste wat de verdediger deed toen hij hoorde dat hij bij Oranje zat. "Mijn vriendin een knuffel gegeven. En daarna mijn moeder en broers gebeld."

Daar waar menig voetbalkoppel niet normaal over straat kan, is dat voor Van Hecke en Roelse wel anders. Zij kunnen zonder lastiggevallen te worden over straat in Brighton, al 'roepen veel mensen wel eens wat'. Sofie houdt haar Instagram ook privé en lijkt dus geen ambities als influencer te hebben.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.