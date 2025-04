Oranje Leeuwin slaat terug na 'meest extreme' wat ze ooit meemaakte: 'Voor mij is het geen verrassing'

Lineth Beerensteyn heeft zich onder bondscoach Andries Jonker ontpopt tot ware goalgetter voor de Oranje Leeuwinnen. Ze scoorde negentien goals in 28 interlands onder Jonker. En dat na een intense periode zo rond het WK van 2023.

Beerensteyn liet zich op het toernooi in Australië uit over de vroege uitschakeling van de Verenigde Staten, dat titelhouder was. Dat toontje beviel de Amerikanen niet, dus toen Oranje werd uitgeschakeld haalden zij hun gram bij de aanvalster van de Leeuwinnen. Zelf noemt Beerensteyn de online haat tegenover het Algemeen Dagblad 'het meest extreme' wat ze ooit meemaakte.

"De kritiek op dat interview over de VS ging niet zomaar aan haar voorbij", aldus Jonker, die weet dat Beerensteyn een 'gevoelige snaar' heeft.

Goals als tegengif

Maar Beerensteyn rechtte knap de rug en is nu de productiefste aanvaller van Oranje. Ook scoort ze de ene na de andere goal voor VfL Wolfsburg, waar ze topscorer van Duitsland is. "Dat het nu zo loopt, is voor mezelf niet echt een verrassing", aldus Beerensteyn, die op complimenten kan rekenen van haar bondscoach. "Ze scoort alleen maar tegen goede tegenstanders."

Beerensteyn zorgde altijd wel voor stressvolle situaties bij tegenstanders, maar vaak ging het mis bij de afronding. De 28-jarige aanvalster nam het heft in eigen handen, in de vorm van mentale coaching en het bekijken van videobeelden. "De details houd ik het liefst voor mezelf, want als de tegenstander het hoort, weten ze gelijk hoe ze me kunnen verdedigen", grapt ze.

Beelden helpen

Samen met een video-analist kijkt ze naar het verbeteren van haar eerste aanname en de positionering voor de goal. Alles valt nu samen, mede door haar leeftijd. "Met de jaren pik je ook ervaring op. Je herkent momenten. Waar het eerder nét niet lukte, lukt het nu wel. Daar ben ik trots op."