'Dankbare' Wieke Kaptein verklaart emotionele avond bij Oranje Leeuwinnen: 'Toen brak ik'

Wieke Kaptein beleefde vrijdag in Almelo een avond, die ze nooit meer zal vergeten. De 19-jarige middenvelder van de Oranje Leeuwinnen werd overvallen door emoties toen het volkslied begon te spelen. Het was een thuiswedstrijd in de meest persoonlijke zin van het woord, met 25 familieleden op de tribune, waaronder haar oma. "Dit wilde ze héél graag nog meemaken."

Kaptein woonde tot afgelopen zomer nog 'gewoon' thuis bij haar ouders, maar haar leven heeft sindsdien een flinke switch gemaakt. Ze speelt inmiddels voor Chelsea, aan de andere kant van de Noordzee. Als familiemens genoot de Tukker ervan om weer even dichtbij haar ouders, broers en overige familieleden te zijn. "Zeg dat wel", steekt Kaptein tegen Sportnieuws.nl van wal. "Het is héél fijn om hier te zijn. Al is het niet thuis-thuis, dat is en blijft Hengelo."

Bijzondere avond voor oma

Voor Kaptein werd het een bijzonder emotionele avond, waarbij vooral het moment met haar oma een diepe indruk achterliet. "Ze kwam voor het eerst naar een wedstrijd kijken, maar ze is gewoon 87 jaar. Ze wilde dit héél graag nog meemaken, dus dat was ontzettend speciaal en deed veel met me. Ik probeerde niet naar mijn familie en oma te kijken, want ik ben echt een gevoelsmens. Toen ik haar zag stralen, brak ik. Mijn familie om me heen vind ik zó belangrijk. Dat raakte me."

Moeilijk duel

Naast de emotionele lading van de avond had Kaptein het ook niet gemakkelijk op het veld. Hoewel de Oranje Leeuwinnen met 3-1 wonnen van Oostenrijk, verliep de wedstrijd bijzonder rommelig en slordig. "Je merkt dat we nog een beetje zoekende zijn in hoe we richting het EK willen spelen. Onze kracht ligt in het feit dat we in verschillende formaties goed kunnen voetballen, maar het moet dan zeker beter dan wat we nu hebben laten zien."

Eén van dé leiders

Op 19-jarige leeftijd is Kaptein al uitgegroeid tot een van de meest bepalende spelers van Oranje en zelfs een leider op het veld. Toch heeft haar huidige succes niet zonder geduld gekund. Ze moest liefst negen wedstrijden op de bank doorbrengen zonder speelminuten, maar dat wachten wordt nu dubbel en dwars beloond. "Ik ben zo blij dat ik de kans heb om met een Daniëlle (van de Donk), Sher (Spitse) en Merel (van Dongen) te mogen voetballen. Dat heeft mij heel erg geholpen in mijn ontwikkeling. Daardoor sta ik nu waar ik nu sta, daar ben ik ze héél erg dankbaar voor."