Topvoetbalster Vivianne Miedema blikt terug op het teleurstellende EK van de Oranje Leeuwinnen. Nederland werd al in de groepsfase uitgeschakeld en er was veel kritiek op de ploeg van bondscoach Andries Jonker. "Natuurlijk hebben we veel meegekregen."

Miedema is realistisch en eerlijk in haar column in het AD. "We kunnen concluderen dat wij niet goed genoeg waren op het EK in Zwitserland", schrijft ze. En dat terwijl ze erder nog met de nationale ploeg tot de wereldtop hoorde. "Het is moeilijk daar een verklaring voor te vinden."

"Als je bij ons op het spelersformulier kijkt, zie je allemaal topclubs staan. Dat is in het verleden anders geweest", vervolgt ze. "Aan de ene kant ben je dus doorontwikkeld, maar blijkbaar niet op hetzelfde niveau als landen om ons heen."

Onrust

De aandacht lag tijdens het eindtoernooi niet alleen p de speelsters maar ook op Jonker. In januari werd al bekend dat hij na het EK zou vertrekken. Hij zorgde voor onrust in Zwitserland toen hij uitsprak dat hij twijfelde om te stoppen voor het toernooi.

"Er gebeurde natuurlijk veel rond de bondscoach in aanloop naar het EK", bevestigt Miedema. "We zijn niet dom, natuurlijk hebben we veel meegekregen. Maar tegelijkertijd moet je professioneel genoeg zijn om dat allemaal naast je neer te leggen." Ze denkt dan ook niet dat het van invloed is geweest op de resultaten. "Als we de tijd terug zouden draaien, denk ik ook niet dat we dingen heel anders aan hadden gepakt of anders aan hadden moeten pakken. Het viel gewoon niet samen op het moment dat het moest."

Finale

Miedema zal zondag wel een duidelijke voorkeur hebben tijdens de finale van het EK. Haar vriendin Beth Mead strijdt met het Engelse elftal van Sarina Wiegman om de titel tegen Spanje.