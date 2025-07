Voor de Oranje Leeuwinnen eindigde het EK voetbal al vroeg en in mineur. De Nederlandse voetbalsters werden in de groepsfase in Zwitserland al uitgeschakeld en moesten na drie wedstrijden naar huis. Althans, dat hóéfde niet, zo liet Vivianne Miedema donderdagavond zien. Zij zat op de tribune bij de kwartfinale tussen Zweden en Engeland om haar geliefde aan te moedigen.

De Nederlandse topspits (29) dook vier dagen na de uitschakeling weer of nog steeds op in Zwitserland. Dat is niet geheel onverwachts, want haar vriendin Beth Mead zit nog wel in het toernooi. De Engelse aanvalster is al jaren de geliefde van Miedema en aangezien Zwitserland niet al te ver van 'huis' is en Engeland alle steun kan gebruiken, besloot Miedema in het EK-land te blijven. Daar dook ze donderdagavond op bij de kwartfinale tussen Engeland en Zweden.

Ze had duidelijk geen zin om heel veel herkend te worden door de duizenden fans die vanuit Engeland waren meegereisd. Dus trok ze een pet diep over haar ogen en probeerde ze zoveel mogelijk op de achtergrond op zoek te gaan naar haar plekje op de tribunes. Toen Miedema eenmaal op haar plek zat, belandde ze in een ware rollercoaster.

Grote fout

Engeland kwam al heel snel met 2-0 achter en die stand bleef ook hele lange tijd op het scorebord staan. Miedema zag de wedstrijd echter volledig draaien nadat Mead in het veld werd gebracht. Zij mocht in de zeventigste minuut invallen en tien minuten later was het dankzij goals van Lucy Bronze en Michelle Agyemang plotseling gelijk. Engeland dwong daarmee een verlenging af en het draaide uiteindelijk uit op strafschoppen.

Het is de vraag of Miedema nog nagels over heeft na de penaltyserie, want daarin gebeurden de gekste dingen. Liefst negen van de veertien strafschoppen werden gemist en dat kwam mede door Mead, wat ook zij kreeg de bal niet in het doel. Zweden kreeg tot twee keer toe de kans om Engeland uit te schakelen, maar beide keren lukte het niet en de ploeg van Wiegman trok alsnog aan het langste eind.

Halve finales

Dat zal ongetwijfeld ook bij Miedema voor vreugde hebben gezorgd. Zij blijft door het resultaat misschien nog wel een paar dagen in Zwitserland, want Engeland speelt op dinsdag 22 juni in de halve finales tegen Italië. Die wedstrijd wordt in Geneve gespeeld.