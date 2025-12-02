De Oranje Leeuwinnen hebben hun laatste wedstrijd van het jaar met ruime cijfers gewonnen. Nederland was met 5-0 te sterkt voor Zuid-Korea. Vivianne Miedema blonk uit met vier goals voor rust.

Het oefenduel in Waalwijk werd met gemak gewonnen van een zwak Zuid-Korea. Het Nederlands elftal speelde voor het eerst tegen de nummer 21 van de wereldranglijst, dat vooral in de eerste helft weinig aan voetballen toekwam. Al in de derde minuut dacht een deel van de paar duizend toeschouwers te kunnen juichen om een treffer van Oranje, maar die werd net voor de doellijn voorkomen.

In de negende minuut liet Miedema haar klasse voor de eerste keer zien. Met een soepele dribbel speelde de 29-jarige aanvalster zich vrij, waarna ze met een laag schot haar 101e interlanddoelpunt maakte. De speelster van Manchester City had niet meer gescoord in Oranje sinds haar jubileumtreffer in het eerste EK-duel met Wales afgelopen zomer.

Hattrick

Na opnieuw soepele voetbewegingen was Miedema in de zeventiende minuut voor de tweede keer trefzeker. Een kwartier later maakte ze haar hattrick compleet, waarbij ze opnieuw weinig last had van de Zuid-Koreaanse verdedigsters. Miedema liet de oranje vlaggetjes op de tribunes in de 38e minuut opnieuw zwaaien na een afgemeten voorzet van Lynn Wilms. Het betekende haar productiefste wedstrijd in Oranje sinds de 12-0 tegen Cyprus in 2022, toen ze zes keer scoorde.

Voor rust werd het ook nog 5-0, dankzij het eerste interlanddoelpunt van middenveldster Ella Peddemors. In de tweede helft hadden Victoria Pelova, Romée Leuchter, Chasity Grant en invalster Nina Nijstad nog goede kansen om te scoren, maar hun pogingen waren niet nauwkeurig genoeg.

Goed gevoel

"Dit is weer de Vivianne Miedema die zich helemaal goed voelt op het veld", zei de aanvalster na het oefenduel. Ze liet zich vorige week al positief uit over de "nieuwe energie" die bondscoach Veurink bij de Oranjevrouwen heeft gebracht na het vertrek van Andries Jonker.

"Het is wel even geleden dat ik zo lekker heb gespeeld", zei Miedema, om daar na lang nadenken aan toe te voegen: "Tegen Finland (2-1-winst door twee treffers van Miedema in juni) was het bij vlagen oké, maar verder is het wel heel lang geleden. Ik voel me gewoon weer heel erg vrij en dan is het fijn dat het vandaag zo gaat."

WK-kwalificatie

Veurink sluit zijn eerste maanden als bondscoach zo af met overwinningen op Zuid-Korea, Portugal en Canada en een gelijkspel tegen Polen. De focus gaat nu op de WK-kwalificatiewedstrijden van de eerste helft van volgend jaar, met de eerste op 3 maart in Polen.

Ten opzichte van het gewonnen uitduel met Portugal van afgelopen vrijdag (1-2) zag bondscoach Arjan Veurink ook middenveldsters Wieke Kaptein en Jackie Groenen nog geblesseerd afhaken. Vaste basisspeelsters als Daphne van Domselaar, Esmee Brugts, Lineth Beerensteyn en Jill Roord ontbraken al sinds het begin van de interlandperiode. Miedema keerde terug in de basis na lichte klachten.

