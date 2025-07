Nederland speelt tegen Engeland een do-or-die-wedstrijd op het EK. Voor de regerend Europees kampioen dan. De ploeg van de Nederlandse Sarina Wiegman staat op het randje van uitschakeling en kan de hulp van de heldin van het gewonnen EK van 2022 goed gebruiken. De 27-jarige Chloe Kelly is naast voetbalster ook model.

Kelly ontpopte zich op het vorige EK uit tot nationale held, door in de verlenging óp Wembley de enige goal te maken tegen Duitsland. Ze bezorgde haar land niet alleen de Europese titel, maar haarzelf ook de sterrenstatus. Ze verdiende samenwerkingen als model met merken als Calvin Klein, Nike, Burberry en Levi's. Maar Kelly is veel meer dan alleen een betoverende verschijning, weten haar Nederlandse (oud-)ploeggenoten.

Lovende woorden voor Kelly

" Zij is een explosieve speelster, zowel in het sprinten als met haar schot. Ze kan écht heel hard schieten. Haar onvoorspelbaarheid maakt haar zo gevaarlijk", vertelde Jill Roord, die samen met Kelly speelde bij Manchester City, aan De Telegraaf. "Ze heeft ongelooflijk veel kwaliteit, wat mij betreft hoeft ze straks in Zürich ook niet mee te doen tegen ons…", voegde Kerstin Casparij eraan toe.

Kelly scoorde in 54 interlands pas acht keer, maar één daarvan was dus een hele belangrijke. Het afgelopen seizoen werd ze door Manchester City verhuurd aan Arsenal, met wie ze de Champions League won. Na het EK keert Kelly definitief terug in Londen, omdat beide clubs overeengekomen zijn tot een permanente transfer.

Beladen duel

Kelly verloor met Engeland de eerste wedstrijd op het EK met 2-1 van Frankrijk. De confrontatie tussen de Oranje Leeuwinnen en The Lionesses woensdagavond wordt zodoende enorm belangrijk. De Fransen zullen tegen laagvlieger Wales weinig problemen ondervinden, dus Engeland móet winnen van Nederland om nog kans te maken op de knock-outfase.

