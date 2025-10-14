Sherida Spitse maakte maandag bekend afscheid te nemen van de Oranje Leeuwinnen en een dag later volgt Renate Jansen haar voorbeeld. De 34-jarige aanvoerder van PSV heeft er een lange interlandcarrière op zitten.

Jansen speelde namelijk vijftien jaar lang voor de Oranje Leeuwinnen en kwam in die periode tot 72 interlands. Zij zat in de selectie toen het Nederlands team het EK won in 2017 en twee jaar later de finale van het WK haalde. Bij de finale in 2017 was Jansen invaller. Op Instagram geeft zij een korte reactie: 'Vijftien jaar Oranje. Mijn droom stopt hier. Het was een eer.'

Nieuwe bondscoach Arjan Veurink moet het dus zonder twee ervaren krachten doen. Spitse nam maandag afscheid als international. Zij is de Europees recordhouder qua aantal interlands. In bijna twintig jaar tijd speelde de Ajacied liefst 247 wedstrijden in het oranje. Spitse neemt in de komende interlandperiode afscheid.

Komende programma Oranje Leeuwinnen

Het zou logisch zijn als hetzelfde voor Jansen geldt. De Oranje Leeuwinnen spelen op 24 oktober een uitduel tegen Polen en spelen vier dagen later in eigen huis tegen Canada. Spitse gaf aan afscheid te nemen van haar ploeggenoten en het publiek bij laatstgenoemde wedstrijd in Nijmegen. Bondscoach Veurink maakt later op dinsdag zijn selectie bekend voor de twee duels.

Jansen begon haar carrière in 2008 bij ADO Den Haag, waar zij tot 2015 speelde. Vervolgens speelde zij tot 2024 bij FC Twente, waarna ze de overstap maakte naar PSV. Jansen was overal waar zij kwam een veelscorende aanvalster.

Opvallende statistiek

Opta zocht uit dat er een geen speelster is bij de Oranje Leeuwinnen die vaker inviel dan Jansen: liefst vijftig keer. Zij maakte zeven van haar acht doelpunten dan ook als invalster. Daar zit ook een hattrick bij: in oktober 2024 tegen Indonesië.