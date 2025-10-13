Sherida Spitse heeft besloten een punt te zetten achter haar imposante interlandcarrière te zetten. Ajax-manager Daphne Koster heeft enorm veel respect voor het besluit van haar oud-teamgenoot. De oud-voetbalster is niet bang dat het gemis voor de Oranje Leeuwinnen en bondscoach Arjan Veurink te groot gaat zijn. "Haar kennis gaat niet verloren, ze gaat écht een héél grote toegevoegde waarde hebben."

Spitse debuteerde in 2006 op 16-jarige leeftijd tegen Engeland. In de jaren daarna speelde ze op vijf EK’s, waar ze zowel een bronzen als een gouden medaille behaalde, en op drie WK’s, waar ze zilver won. Hoewel het EK 2024 teleurstellend eindigde met een uitschakeling in de groepsfase, heeft Spitse besloten aan het einde van deze maand haar interlandcarrière te beëindigen. Haar laatste wedstrijd speelt ze tegen Canada in Nijmegen. "Ik bracht jarenlang offers met liefde, maar nu kies ik voor iets anders", stelt Spitse in haar afscheidsboodschap.

'Niks anders dan respect'

Daphne Koster, oud-teamgenoot van Spitse en huidig manager van de vrouwenafdeling bij Ajax, prijst de keuze van Spitse om afscheid te nemen van Oranje. "Sherida volgt haar hart en daar kunnen we niks anders dan groot respect voor hebben. Als je zo’n carrière achter de rug hebt, dan hoop ik alleen maar dat ze met enorm veel trots terugkijkt op de tijd die zij bij Oranje heeft gehad en dat ze denkt: wat een mooie momenten hebben we gekend", zegt Koster tegen Sportnieuws.nl.

Koster benadrukt de mentaliteit van de recordinternational met liefst 247 interlands, die haar tot een voorbeeld voor anderen maakte. "Ik heb haar nooit kunnen betrappen op het feit dat ze persoonlijk belang boven het team zet. Ze gaat altijd voorop in de strijd, ook als het moeilijk wordt. Dat is ontzettend knap. Ik heb haar zien komen als jonge speelster (16, red.), maar ze is nu gewoon een ontzettend grote speelster met een enorm groot hart. Ze lijkt hard van buiten, maar eigenlijk is ze heel zacht van binnen."

Focus op gezin en toekomst

De afgelopen jaren gaf Spitse meermaals aan dat haar gezinsleven een belangrijke rol speelt in haar keuzes. Koster vindt het mooi dat de middenvelder van Ajax zelf deze beslissing heeft gemaakt. "Het is altijd de keuze van de sporter om wél of niet door te gaan, maar ik vind het vooral mooi dat ze zelf heeft besloten om er een punt achter te zetten. Het is gewoon ongelooflijk knap wat ze al die jaren heeft gebracht. Ik vind het daarom heel groot dat ze nu zelf beslist: voor nu is het goed en ik laat het los."

Hoewel Spitse afscheid neemt van haar actieve rol bij Oranje, blijft haar kennis en ervaring behouden voor het Nederlandse vrouwenvoetbal. Ze gaat zich richten op het trainersvak en zal bij verschillende teams van Ajax meelopen om haar nieuwe carrière als coach vorm te geven. "Ik kies voor mijn kinderen en voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven waarbij ik me wil ontwikkelen als trainer", viel te lezen in het statement van Spitse.

Koster kijkt uit naar de komende fase. "Ze gaat zich richten op het trainersvak en daar hebben wij ook al vaak gesprekken over gevoerd. We vroegen haar regelmatig: je bent nu speler, maar wat zou jij doen als je de coach was en wat zou je verwachten van spelers? Haar kennis gaat gelukkig niet verloren, want ik denk dat ze straks écht een héél grote toegevoegde waarde gaat hebben", besluit Koster.

Nederland - Canada

Op 28 oktober spelen de Oranje Leeuwinnen tegen Canada, en dat zal haar allerlaatste interland zijn. Daarmee bereikt ze een indrukwekkend totaal van 248 duels voor Nederland. Het getal 8 heeft altijd een bijzondere betekenis gehad voor Spitse; het is haar geluksgetal en speelt nu ook een symbolische rol bij het afsluiten van haar carrière. Het Europese record voor interlands, dat zij in handen heeft, zal voorlopig blijven staan op 248 wedstrijden.