Oranje mag hopen op goalgetter: Memphis Depay maakt rentree bij Atlético Madrid

Memphis Depay zat zondag alweer bij de wedstrijdselectie van Atlético Madrid, dat speelde tegen Celta de Vigo. Dat is goed nieuws voor Oranje, want de 30-jarige Memphis kampte met een spierblessure. Zeker nu hij ook al zijn eerste minuten op het veld mocht maken in meer dan een maand.

Komende zomer staat het EK voetbal op het programma en Memphis is toch de leider in de aanval. De beweeglijke spits scoorde al 44 keer in 90 wedstrijden voor het Nederlands elftal. Hij stond een volle maand (sinds 9 april) aan de kant bij Atlético Madrid met de spierblessure.

Rentree Memphis

Memphis miste dit seizoen al 29 wedstrijden voor club en land wegens spierblessures. In 2024 was hij juist lekker bezig, met sterke invalbeurten waarin hij veel liet zien. Zondag mocht Memphis een kwartier voor tijd invallen in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Celta. Hij maakte daarmee na ruim een maand zijn rentree en kan dus het slot van het seizoen nog meemaken om verder fit te geraken voor het EK. Tien minuten na zijn invalbeurt viel de enige goal van het duel, via Rodrigo De Paul.

Atlético Madrid

Atlético Madrid staat vierde in de Spaanse competitie, met acht punten voorsprong op Athletic Club. Er zijn nu nog maar drie wedstrijden te spelen. De vierde plek levert een ticket voor de groepsfase van de Champions League op.

Een derde plek - Barcelona staat zes punten voor met nog vier wedstrijden te gaan - is ook nog mogelijk, maar lijkt een onmogelijke taak.

EK 2024

Memphis maakt hoogstwaarschijnlijk onderdeel uit van de selectie van bondscoach Ronald Koeman voor het EK 2024 in Duitsland. Atlético Madrid speelt op zaterdag 25 mei de laatste competitiewedstrijd, daarna kan de blik voor de spits op het Europees kampioenschap.

Op 6 juni oefent Oranje tegen Canada, vier dagen later staat er een oefenwedstrijd tegen IJsland op het programma. Op 16 juni begint het EK met een wedstrijd tegen Polen. Frankrijk en Oostenrijk zijn de andere groepsgenoten van Oranje.