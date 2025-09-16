Memphis Depay werd eerder deze maand nog overladen met complimenten toen hij zich in zijn eentje kroonde tot topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, maar niet overal lijken ze zo positief over hem te zijn. De topvoetballer voelde dinsdag namelijk de behoefte om een bericht te plaatsen waarin hij flink van zich afbijt.

Het is duidelijk is dat Memphis het flink zat is wat er allemaal over hem wordt gezegd. "Er zijn veel leugens verspreid en de campagnes tegen mijn naam gaan door. Waarvoor allemaal? Probeer je mensen tegen mij op te zetten? Probeer je wrijving te creëren tussen de supporters en mij? Probeert u een slecht imago te creëren?", begint hij op X.

"Ik zal jullie dit vertellen. Er zal een tijd komen dat ik over bepaalde zaken zal spreken en dat zal heel binnenkort zijn. Ik spreek rechtstreeks tot de mensen die mij bij politieke kwesties hebben betrokken en tot de mensen die voor media werken die mijn naam niet uit hun mond kunnen houden, die vol staan ​​met leugens! Ik heb het tot hier in het leven geschopt omdat ik sta voor wat goed is. Ik word beschermd door een hogere macht. Ik heb deze film al zo vaak gezien."

"Sinds ik besloten heb om geen slaafse atleet meer te zijn en niet langer op mijn tenen te staan ​​tijdens het zakendoen, proberen ze me te naaien. Maar God heeft zijn hand boven mijn hoofd gehouden. Blijf maar met me spelen, maar karma bestaat echt en het overkomt iedereen", sluit Memphis zijn bericht af.



A lot of lies has been spread and the campaigns against my name continues..

All for what?

Trying to turn people against me?

Trying to create friction between supporters and me?

Trying to create a bad image?

I will tell yall this.

There will be a time that I will speak on some… — Memphis Depay (@Memphis) September 16, 2025

Mogelijk heeft het te maken met de vermeende problemen tussen hem en Corinthians en alles wat daarover gezegd en geschreven wordt. De werkgever kampt met financiële problemen en zou volgens Braziliaanse media nog geld verschuldigd zijn aan de voetballer. Dat leidde tot geruchten dat de relatie tussen Depay en Corinthians flink verstoord zou zijn.

Topscorer aller tijden van Oranje

Memphis was het lichtpuntje tijdens de moeizame interland van Oranje tegen Litouwen. Met twee doelpunten voorkwam hij een enorme zeperd tegen de voetbaldwerg. Dat waren zijn 51e en 52e interlandgoal waardoor hij nu in zijn eentje de topscorer aller tijden is van het Nederlands elftal. Het record deelde hij tot de afgelopen interlandperiode met Robin van Persie, die momenteel hoofdtrainer is bij Feyenoord.