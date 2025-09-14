Het ene na na het andere hoogtepunt volgt voor topvoetballer Memphis Depay. Nadat de spits zich onlangs week kroonde tot topscorer aller tijden in Oranje, stond hij voor een bijzondere hereniging in Brazilië. Zijn hondje Drako is overgekomen.

Het waren prachtige weken voor de Nederlandse topvoetballer. Tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Litouwen en Oranje kroonde Memphis zich tot topscorer aller tijden in Oranje, nadat hij deze titel eerder deelde met Robin van Persie. Nadat de spits terugkeerde naar Brazilië, werd hij ook bij zijn club Corinthians, waar hij inmiddels een jaar in dienst is, in het zonnetje gezet vanwege zijn verdiensten in Oranje.

Blessure

Toch was er een kleine smet op de afgelopen weken voor Memphis; nadat hij bij Corinthians in het zonnetje werd gezet, viel hij geblesseerd uit tijdens de eerste helft van de bekerwedstrijd tegen Club Athletico Paranaense. Op Instagram laat de voetballer echter weten snel weer te zullen terugkeren. Corinthians won zondag van Fluminense FC in de Braziliaanse Série A.

Bijzondere ontmoeting

Ondertussen volgde er weer een nieuw hoogtepunt voor de international. Zijn hondje Drako is namelijk gearriveerd in Brazilië. De voetballer is gek op zijn viervoeters, die helaas niet allemaal bij de voetballer in Brazilië aanwezig kunnen zijn vanwege zijn hectische leven. Zo ging hond Simba, de chowchow van Memphis die hij al sinds zijn tijd bij PSV bij zich had, enkele jaren geleden bij moeder Cora in Nederland wonen.

De voetballer is dan ook blij dat hij herenigd is met hondje Drako. 'Drako is eindelijk naar Brazilië gekomen', schrijft Memphis bij een foto waarop hij de viervoeter vasthoudt, terwijl het net uit het vliegtuig komt. De voetballer heeft een aantal weken de tijd om samen met Drako te herstellen van zijn blessure voordat Oranje weer in actie komt. Nederland speelt op 9 oktober de eerstvolgende kwalificatiewedstrijd tegen Malta.

