Anwar El Ghazi heeft recht op de 1,7 miljoen euro die 1. FSV Mainz 05 hem nog schuldig is. De Duitse club ontsloeg de inmiddels 30-jarige voetballer in november 2023 vanwege pro-Palestijnse uitlatingen .

El Ghazi nam het in oktober 2023 op voor Palestijnen die getroffen werden door het conflict in de Gazastrook met Israël. Zijn bericht op Instagram werd door Mainz als 'onacceptabel' bestempeld, waarna de club hem schorste. El Ghazi mocht die periode niet trainen of meedoen aan wedstrijden. Kort daarna werd de schorsing opgeheven omdat de voetballer volgens de Duitse club afstand nam van zijn woorden.

Dat bleek echter niet het geval. 'Sta voor het goede, ook al betekent het dat je alleen staat', plaatste hij op sociale media. Ook schreef hij: "Het verlies van mijn baan is niets vergeleken met de hel die wordt ontketend op de onschuldigen en kwetsbaren in Gaza." Het zorgde ervoor dat Mainz de buitenspeler per direct ontsloeg.

El Ghazi krijgt gelijk

El Ghazi stapte naar arbeidsrechter en kreeg gelijk. De club uit de Bundesliga moest zijn resterende salaris van 1,7 miljoen euro betalen. Mainz ging uiteindelijk zonder succes in beroep. Volgens de rechter gaat de vrijheid van meningsuiting in deze zaak voor de belangen van de werkgever.

"We moeten de beslissing van de rechtbank accepteren dat het gedrag en handelen van onze werknemer na de afschuwelijke aanslag van Hamas in 2023 geen toereikende reden is voor een ontslag op staande voet", reageerde Stefan Hofmann, de club- en bestuursvoorzitter.

El Ghazi naar de zandbak

Na zijn vertrek bij Mainz ging de tweevoudig international van het Nederlands elftal aan de slag bij Cardiff City in het Championship. Sinds afgelopen zomer voetbalt hij bij Al-Saliya SC in de hoogste divisie van Qatar.

