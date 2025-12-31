Bertrand Traoré moet boeten voor zijn gedrag na de nederlaag op de Afrika Cup tegen Algerije. De oud-Ajacied vond dat hij bestolen was. Traoré verruilde afgelopen zomer Ajax voor Sunderland.

De 30-jarige aanvaller ging door het lint in de vorige wedstrijd van Burkina Faso op het Afrikaanse voetbalkampioenschap. Traoré was van mening dat hij een penalty moest krijgen en ging hevig verbaal halen.

'Het toernooi mag niet op deze manier verpest worden'

Burkina Faso verloor zondag met 1-0 van Algerije door een benutte strafschop van Riyad Mahrez. "De scheidsrechter heeft de beelden niet eens bekeken. Hij werd via de headset op de hoogte gebracht, maar hij bleef bij zijn beslissing en uiteindelijk duwde hij me zelfs. Dit is teleurstellend. Verliezen op het veld is prima, maar het toernooi mag niet op deze manier verpest worden", aldus Traoré na afloop in een interview.

De aanvaller kreeg van de organisatie een boete van 10.000 dollar, omgerekend zo'n 8500 euro. Traoré heeft spijt betuigd na de aanklacht van de Afrikaanse voetbalbond (CAF), aldus de Burkinese voetbalbond.

Winst tegen Soedan

Op oudejaarsdag speelde Burkina Faso tegen Soedan op de Afrika Cup. De eindstand was 2-0 in het voordeel van het land van Traoré. Zijn neefje Lassina Traoré, eveneens ex-Ajax, maakte de openingstreffer. Later kwam daar nog een goal van Arsene Kouassi bij. Door de overwinning plaatste Burkina Faso zich voor de knock-outfase.

Schorsing voor spelers Equatoriaal-Guinea

Traoré kwam er nog goed vanaf. Twee spelers van Equatoriaal-Guinea werden namelijk voor twee wedstrijden geschorst voor het beledigen van de scheidsrechter na de nederlaag van 1-0 tegen Soedan.