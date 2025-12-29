Hélène Hendriks stopt per direct met de presentatie bij Ziggo Sport rondom de Afrika Cup. De populaire presentatrice was de afgelopen dagen vaak te zien op het sportkanaal om het Afrikaanse kampioenschap op televisie te brengen, maar neemt vanaf maandagavond een andere klus aan. Ze keert terug met haar eigen talkshow 'De Oranjewinter'.

SBS 6 heeft een paar weken ruimte op prime time, omdat Vandaag Inside met vakantie is. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp keren op 19 januari terug rond de klok van 21.35 uur. Tot die tijd neemt Hendriks met haar praatprogramma het stokje tijdelijk over. Maandagavond (29 december), dinsdagavond (30 december) en vrijdagavond (2 januari 2026) is ze al te zien. Daarna zit ze twee weken vast op doordeweekse dagen op SBS 6 met haar talkshow 'De Oranjewinter'.

Opvallende kledingkeuze

Hendriks baarde tijdens de Afrika Cup-uitzendingen op Ziggo Sport opzien door haar kledingkeuze. Zo hulde ze zich tijdens een wedstrijd van organiserend land Marokko in een typische jurk voor dat land, een takshita. Met dat soort uitspattingen is het voor nu even klaar. In 'De Oranjewinter' ontvangt ze gasten uit het nieuws en andere bijzondere personen. Hendriks is vanaf 3 januari ook te zien op SBS 6 tijdens het programma The Winner Takes It All.

Gaten van Vandaag Inside invullen

Hendriks, die vroeger regelmatig bij Vandaag Inside aanschoof, mag tijdens de vakanties van het programma bijna altijd het gat invullen. Afgelopen zomer was dat ook het geval, toen ze met 'De Oranjezomer' weer invulling mocht geven. Echter kon zij maar de laatste twee weken van het programma doen, omdat ze in het voorjaar van 2025 geopereerd moest worden aan haar rug. Daar zorgde een beknelde zenuw voor dusdanig veel hinder, dat ze onder het mes moest.

Lang herstel na operatie

Het herstel daarvan duurde lang, zo lang dat ze in haar eigen tv-programma vervangen moest worden door de tegenvallende Johnny de Mol en later Thomas van Groningen. Pas eind augustus was ze genoeg hersteld om haar werkzaamheden weer op te pakken. In het begin moest ze dat staand doen, omdat ze niet kon zitten. Naast 'De Oranjezomer' presenteerde ze vanaf de start van het huidige voetbalseizoen ook de Europese competities op Ziggo Sport.