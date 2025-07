Oud-Ajacied Perr Schuurs heeft prachtig nieuws gedeeld. Hij gaat trouwen met zijn vriendin Roos Wijnands. De door blessures geplaagde voetballer vroeg haar ten huwelijk op een boot.

De 25-jarige centrale verdediger van Torino is nog altijd aan het herstellen van een zware knieblessure. Hij speelde zijn laatste wedstrijd op 21 oktober 2023.

Deze week zal hij zich voor even geen pechvogel voelen. Tijdens een romantisch boottripje nabij het Italiaanse kustplaatse Portofino vroeg Schuurs zijn vriendin te huwelijk. "Ze zei JA!", schrijft het liefdeskoppel op Instagram. Op de foto's is te zien hoe vriendin Wijnands het niet kan geloven en haar voetbalvriend in de armen vliegt.

Het stel ontvangt felicitaties vanuit de hele voetbalwereld, zelfs het officiële Instagram-account van Ajax reageert onder de post. Teamgenoten Gvidas Gineitis en Samuele Ricci laten hartjes achter, net als oud-ploeg- en competitiegenoten Davy Klaassen, Teun Koopmeiners en Sean Klaiber.

Schuurs staat sinds 2022 onder contract bij Torino. In dat jaar maakte hij voor 9,4 miljoen euro de overstap van Ajax naar Italië. In het eerste seizoen veroverde hij direct een basisplaats, maar in seizoen twee ging het mis. Tijdens een wedstrijd met Inter liep hij een zware blessure op aan de kruisband van zijn linkerknie. Hij staat nu al anderhalf seizoen aan de kant.

Schuurs is opgegroeid in een sportieve familie, want ook zijn zus Demi sport op professioneel niveau. Zij is de beste tennisster van Nederland in het dubbelspel. Momenteel speelt ze op het prestigieuze Wimbledon. Samen met haar Amerikaanse dubbelpartner Asia Muhammad won ze haar partij in de eerste ronde.

