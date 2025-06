Tennisster Demi Schuurs heeft zondag succes geboekt in Londen. De Nederlandse pakte samen met haar Amerikaanse dubbelpartner Asia Muhammad de titel in het dubbelspel op het grastoernooi in de Engelse hoofdstad.

Schuurs en Muhammad waren als vierde geplaatst tijdens het grastoernooi in Londen. In de halve finale werd er knap gewonnen van het hoogstgeplaatste koppel, namelijk Lyudmyla Kichenok uit Oekraïne en Erin Routliffe uit Nieuw-Zeeland. Zij werden met met grote cijfers (1-6, 2-6) weggezet in de halve finale.

In de finale waren Anna Danilina uit Kazachstan en Diana Shnaider uit Rusland de tegenstander. Zij waren als tweede geplaatst op het toernooi. Het werd een spannende finale, maar Schuurse en Muhammad trokken aan het langste eind: 7-5 6-7 (3) 10-4.

Het is voor Schuurs en Muhammad de tweede titel in 2025. Het duo won eerder de dubbelspeltitel op Indian Wells.

Prijzengeld

Schuurs en Muhammad krijgen naast de titel en de eer ook een behoorlijk zakcentje. Als duo ontvangen zij 63.291 euro voor het winnen van het grastoernooi.

Wimbledon

Het toernooi in Londen geldt als belangrijk voorbereidingstoernooi op Wimbledon. De Grand Slam op het heilige gras in Engeland begint over twee weken, op maandag 30 juni.

Vorig jaar kwam Schuurs samen met de Braziliaanse Luisa Stefani niet verder dan de eerste ronde op Wimbledon bij het dubbelspel voor de vrouwen. Bij de mixed dubbels kwam ze samen met de Monegask Hugo Nys een rondje verder.