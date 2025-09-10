Oud-Ajacied en huidig assistent-trainer van Jong Ajax Kiki Musampa is dinsdag aangehouden en verhoord door de politie. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar jarenlange belastingfraude. Er zijn ook een aantal bezittingen van de 48-jarige in beslag genomen.

Dat meldt Het Parool. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) heeft ook zijn 65-jarige boekhouder aangehouden. Zijn woning en die van Musampa zijn doorzocht. Daarbij zijn administraties en luxe horloges in beslag genomen.

De oud-speler van onder andere Ajax, Atlético Madrid en Manchester City heeft al jaren problemen met de Belastingdienst. Vorige maand werd er nog beslag gelegd op een peperduur pand van hem in het centrum van Amsterdam. Dat zou vorige week openbaar worden geveild, maar die veiling werd op het laatste moment uitgesteld.

Musampa en zijn boekhouder worden verdacht van fraude met aangiften voor de inkomstenbelasting over meerdere jaren, laat de Fiod weten. Ze zijn dinsdag gearresteerd en verhoord. Musampa is woensdag aan het begin van de middag vrijgelaten na een nacht in de cel, zijn boekhouder zit nog vast.

Belastingplichtig in het buitenland

De twee beweren volgens de Fiod dat Musampa belastingplichtig is in het buitenland, maar daar is de Belastingdienst het niet mee eens. ‘Zo beschikte hij vermoedelijk over meerdere bezittingen in Nederland, waaronder een woning en bankrekeningen,’ schrijft de Fiod in een persbericht. 'Daarnaast werkt hij in Nederland (bij Ajax, red.) en ontvangt hij een inkomen in Nederland.'

Ajax heeft ook gereageerd op het nieuws: "De club heeft kennisgenomen van het bericht en vindt het te voorbarig om inhoudelijk te reageren”, aldus een woordvoerder.

Jong Ajax

Jong Ajax speelt vrijdag weer in de Keuken Kampioen Divisie tegen Roda JC. De ploeg staat na vier duels op vier punten in de competitie. Roda staat met 7 punten op de zevende plek. Jong PSV is de huidige koploper.

