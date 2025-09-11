Rafael van der Vaart was in 2004 onderdeel van een grote rel. De voormalig Ajax-middenvelder kreeg het flink aan de stok met zijn teamgenoot Zlatan Ibrahimovic. 21 jaar later komt de waarheid over dat voorval aan het licht door afgeluisterde telefoongesprekken.

In de podcast Mino's Imperium van de overleden zaakwaarnemer Mino Raiola komt dat naar voren. Raiola en voormalig Juventus-directeur Luciano Moggi doen hun verhaal over de situatie. De twee wilden een transfer van Ibrahimovic naar Juventus afdwingen. Dat was lastiger dan gedacht, omdat Ajax een hoog bedrag wilde voor de Zweedse spits.

Maar alles veranderde na een interland tussen Nederland en Zweden in 2004. Van der Vaart raakte in dat duel geblesseerd door een actie van Ibrahimovic. De Nederlander was na afloop woedend op zijn Ajax-teamgenoot. De tirade van Van der Vaart leidde vervolgens weer tot boosheid bij Zlatan.

Telefoongesprekken

Het zorgde voor spanningen in Amsterdam. Daar maakten Raiola en Moggi graag gebruik van, blijkt uit opgenomen telefoongesprekken. Die werden onderschept door de politie in een onderzoek naar scheidsrechtersbenoemingen. Ze probeerden een zo laag mogelijke transfersom af te dwingen bij Ajax.

"Ik heb gezegd dat hij alleen naar Juventus gaat, of hij gaat nergens heen. En hij speelt niet meer met Van der Vaart. Dat heeft Zlatan ook vandaag tegen Louis van Gaal gezegd", zijn de woorden van Raiola aan de telefoon. Samen met Moggi probeert hij Ajax onder druk te zetten. Ibrahimovic ging zelf ook met de club in gesprek: "Jullie weten dat ik hier niet meer speel. Als jullie me willen verkopen, heeft Mino een club. Ze hebben te weinig geboden, maar dat is niet mijn probleem."

Vooropgezet plan

De deal werd uiteindelijk op de laatste dag voor de deadline gesloten. Er werd 16 miljoen euro betaald voor de Zweed. In de podcast geven Raiola en Moggi toe dat ze de partijen tegen elkaar hebben uitgespeeld. "Het boterde bij Ajax niet echt tussen Zlatan en Van der Vaart. Dus dat was een andere manier om hem weg te laten gaan", aldus Moggi.

"Door een ruzie te ontketenen", vervolgt hij. "Het is verzonnen door mij en Mino. Een vooropgezet plan om weg te kunnen."