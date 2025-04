Oud-Ajacied hoopvol over laatste wens: 'Ik kom op het veld, desnoods in een rolstoel'

Voor Toby Alderweireld (36) wordt het een race tegen de klok om zijn laatste wedstrijd als profvoetballer te spelen. De oud-Ajacied kondigde in november het einde van zijn carrière aan, maar de verdediger raakte net voor de play-offs in België zwaar geblesseerd.

Voor het slotstuk in de Belgische Pro League scheurde de verdediger van Antwerp een spier in zijn bovenbeen. Gevreesd werd dat zijn loopbaan erop zit, maar daar is de hoofdpersoon zelf nog niet over uit. "Ik herstel naar behoren, maar het is een heel zware blessure en het wordt kantje boord om dit seizoen nog te spelen", zegt hij in De Ideale Wereld.

Mogelijk einde carrière voor oud-Ajacied na bovenbeenblessure Meer dan 600 wedstrijden in het betaalde voetbal en op 36-jarige leeftijd gedwongen moet stoppen. Toby Alderweireld is de jongste niet meer en moet nu vrezen voor het einde van zijn carrière.

Race tegen de klok voor Alderweireld

Ondanks alles probeert Alderweireld positief te blijven. "Ik wil er het beste van maken. Maar ja, de kans is er nog steeds dat ik niet meer zal spelen", erkent hij ook. De verdediger wil hoe dan ook zijn gezicht laten zien in de slotwedstrijd. "Ik kom op het veld, desnoods in een rolstoel. Of ik dan ga huilen? Dat weet ik niet. Maar m’n kinderen brengen emoties los. Als ik hen zie kunnen er tranen vloeien."

Ex-Ajacied bereidt zich met drank voor op voetbalpensioen: 'Zie mezelf al zitten' Het duurt niet lang meer voordat ex-Ajacied Toby Alderweireld voetballer af is. De 36-jarige Belg hangt deze zomer zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Zoals veel voetballers heeft hij al goed nagedacht over zijn leven na de sport.

Antwerp speelt nog zes wedstrijden in de play-offs van België. The Great Olds staan op een zesde en laatste plek in de kampioensgroep. Het gat naar Anderlecht, dat virtueel een ticket voor play-offs Conference League in handen heeft, is drie punten. Op 25 mei speelt Antwerp de laatste wedstrijd tegen koploper Club Brugge.

Clublegende Alderweireld

Alderweireld zag het levenslicht in Wilrijk, een district in de stad Antwerpen. Hij speelde in de jeugd van de andere club uit die stad, namelijk (Germinal) Beerschot. Daar pikte Ajax hem op. In Amsterdam debuteerde Alderweireld in het profvoetbal en werd hij drie keer kampioen. In 2013 begon zijn reis door Europa met twee seizoenen Atlético Madrid, een jaar op huurbasis bij Southampton, en zeven jaar Tottenham Hotspur.

Met die club verloor Alderweireld in 2019 de finale van de Champions League van het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Na zijn vertrek uit Londen speelde Alderweireld één jaar in Qatar waarna hij terugkeerde in zijn geboortestad. Onder leiding van de Nederlandse trainer Mark van Bommel won hij in zijn eerste seizoen bij Antwerp de Belgische dubbel (titel en beker) en Gouden Schoen.