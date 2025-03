Mogelijk einde carrière voor oud-Ajacied na bovenbeenblessure

Meer dan 600 wedstrijden in het betaalde voetbal en op 36-jarige leeftijd gedwongen moet stoppen. Toby Alderweireld is de jongste niet meer en moet nu vrezen voor het einde van zijn carrière.

Tijdens de wedstrijd tussen Standard Luik en Royal Antwerp FC ging het vijf minuten voor tijd mis. Alderweireld ging erbij zitten en men wist eigenlijk gelijk dat het niet goed was. Ook zonder de Belgische verdediger vielen er geen doelpunten. Het bleef 0-0.

Scheur

Een scan moet nu duidelijk maken hoe ernstig de bovenbeenblessure van Alderweireld daadwerkelijk is. In België houden ze rekening met het ergste en dat zou einde carrière kunnen zijn voor de centrale verdediger.

Alderweireld gaf eerder aan na dit seizoen te stoppen als profvoetballer.

Het zou gaan om een scheur in het bovenveen van Alderweireld. Zijn trainer kon er na afloop nog weinig over zeggen. "Het is voorlopig moeilijk in te schatten hoe erg het is. We wilden geen risico nemen. Hij had wat last van het bovenbeen. Ik hoop dat er de volgende dagen duidelijkheid komt."

Alderweireld gaf eerder aan na dit seizoen te stoppen als profvoetballer. Door deze blessure, die einde seizoen kan betekenen, komt dat afscheid wellicht al eerder dan gehoopt.

Ajax

Alderweireld werd door Ajax uit de jeugd van Germinal Beerschot weggeplukt. Vervolgens speelde hij meer dan 150 wedstrijden in Amsterdamse dienst, vaak met zijn landgenoot Jan Vertonghen naast hem. In Nederland won hij drie keer de Eredivisie en stond hij één keer met zowel de KNVB Beker als de Johan Cruijff Schaal in zijn handen.



Atlético Madrid besloot de verdediger over te nemen van Ajax. Zijn tijd in de Spaanse hoofdstad was echter van korte duur, want na één seizoen werd hij aan Southampton verhuurd. Daar deed hij het goed en daar maakte Tottenham Hotspur gebruik van. Zij namen de Belg over van Atlético.

Bij Spurs speelde Alderweireld de meeste van zijn wedstrijden, 236 om precies te zijn. Na zes seizoenen in Noord-Londen ging de verdediger voor een jaartje naar de zandbak, om vervolgens terug te keren in België. Met Royal Antwerp, waar Mark van Bommel als trainer zat, werden zij voor het eerst in 66 jaar kampioen van België, door een wonderschone treffer van Alderweireld vlak voor tijd.

Antwerp zit nu ook in de kampioensronde en maakt dus nog altijd kans op de titel in België.