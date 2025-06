Oud-Ajacied Jan Vertonghen ziet krankzinnig duel bij 'legendarisch afscheid' bij België - Wales

Jan Vertonghen heeft voor het duel tussen België en Wales een passend afscheid gekregen van de Belgische voetbalbond. De recordinternational van de Belgen werd in het Koning Boudewijnstadion prachtig onthaald door alle spelers van de selectie. Het duel met Wales bleek uiteindelijk een bizarre te worden.

De 38-jarige Vertonghen begon zijn carrière in de jeugd bij Ajax. In Amsterdam werd de Belg een absolute topspeler voor de club. Na negen jaar bij Ajax ruilde Vertonghen Amsterdam in voor Tottenham Hotspur. Ook daar werd de verdediger een geliefde speler. Na acht jaar in Londen vertrok hij naar Benfica, om vervolgens na twee jaar in Portugal zijn carrière af te sluiten terug in België bij Anderlecht. Op zijn 38e zwaaide Vertonghen af bij de club en het nationale elftal.

'Legendarisch afscheid'

Na een imposante carrière eindigde de teller van Vertonghen op maar liefst 157 interlands. Mede daarom besloot de Belgische voetbalbond hem een passend afscheid te geven. Dat eerbetoon vond plaats tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Wales op 9 juni.

“Een legende als Jan Vertonghen verdient een legendarisch afscheid”, vertelt sports director Vincent Mannaert op de website van de voetbalbond. “Hij schonk ons talloze onvergetelijke momenten, en nu is het tijd om iets terug te doen. Met de steun van de supporters! We hopen dan ook dat zij talrijk naar het stadion komen, en dat Brussel zal daveren.”

Jan Vertonghen getting the reception he deserves at Belgium vs Wales ❤️ pic.twitter.com/bwSByaJeGd — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 9, 2025

Eerbetoon

De Belgische spelers maakten voor Vertonghen een erehaag toen hij door de stadionspeaker het veld op werd geroepen. Daar kreeg hij in het bijzijn van zijn familie een ingelijst shirt en mocht hij applaus van het gehele stadion in ontvangst nemen. Het eerbetoon voor Vertonghen lijkt de Belgen ook vleugels te hebben gegeven aan het team tijdens de wedstrijd tegen Wales. De ploeg van Rudi Garcia kwam in het eerste half uur met 3-0 voor en ging met een 3-1-voorsprong de rust in tegen de manschappen uit Wales.

Wales kwam echter nog terug in de tweede helft. Met twee goals van de ploeg van Craig Bellamy stond het na zeventig minuten alweer 3-3 in het Koning Boudewijnstadion. Vervolgens dacht België de winnende te maken via Romelu Lukaku, maar die treffer werd na een lange VAR-check afgekeurd. Uiteindelijk was het Kevin De Bruyne die de Belgen wist te bevrijden met de de winnende goal in de 88e minuut.