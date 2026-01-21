PSV ligt op koers voor een enorm knappe prestatie in de Eredivisie en strijdt ook in de Champions League nog altijd om een plek in de tussenronde, maar buiten het veld blijft het opvallend stil rond de toekomst van Peter Bosz. Volgens Ziggo-analist Theo Janssen zegt die radiostilte meer dan duizend woorden en opent dat de deur naar een scenario dat verder reikt dan Eindhoven.

Dat er een half jaar na het kampioensjaar nog altijd geen duidelijkheid is over het aanblijven van Bosz, noemt Janssen veelzeggend. Zeker omdat algemeen directeur Marcel Brands eerder al liet doorschemeren dat PSV zijn kaarten op tafel heeft gelegd. "Marcel Brands heeft laatst gezegd: We hebben hem een laatste voorstel gedaan, binnen twee weken moet ‘ie beslissen of hij het gaat doen of niet. Ik denk dat het intern al lang bekend is of Bosz wel of niet doorgaat", stelt Janssen.

'Ik denk dat Peter stopt'

In het seizoen 2013/2014 werkte de oud-middenvelder met Bosz samen bij Vitesse, waardoor Janssen de PSV-trainer goed kent. "Ik denk dat Peter stopt. Ik denk dat hij naar het Nederlands elftal wil. Anders had PSV al lang bekendgemaakt dat hij doorgaat, want daar heb je echt geen twee weken voor nodig. Intern heeft hij misschien al aangegeven: Ik stop ermee en ik wil na het WK bondscoach van Oranje worden", besluit Janssen als analist bij Newcastle United - PSV.

Oranje blijft serieuze optie

De 62-jarige succescoach van PSV heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij dolgraag ooit bondscoach van Oranje wil worden. Bovendien heeft hij dit seizoen al meermaals aangegeven dat hij graag meer tijd wil met zijn (klein)kinderen, waardoor een carrière als bondscoach geen gekke gedachte is. Voorlopig blijft het echter afwachten, want Bosz laat er niets over los.

Andere zorgen voor Bosz

Bosz houdt zich voorlopig met heel andere zaken bezig. PSV speelt namelijk een buitengewoon zware wedstrijd tegen Newcastle United. Al bij rust keken de Eindhovenaren tegen een bijna onoverbrugbare 2-0 achterstand aan. Als er niet gewonnen wordt van The Magpies, zal een resultaat tegen Bayern München nodig zijn om zekerheid te hebben over plaatsing voor de tussenronde van de Champions League.

