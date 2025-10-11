Het gaat niet goed met het Zweedse voetbalelftal. Rechtstreekse plaatsing voor het WK is bijna niet meer mogelijk en dus worden de pijlen gericht op bondscoach Jon Dahl Tomasson.

Halverwege de WK-kwalificatie ziet het er allesbehalve goed uit voor Zweden. Met topspelers als Alexander Isak (Liverpool) en Viktor Gyökeres (Arsenal) zou je denken dat er zeker om kwalificatie gestreden kan worden, maar niks blijkt minder waar. Na drie duels staan de Zweden onderaan poule B met één schamel puntje.

De vorige interlandperiode en daarmee de start van de WK-kwalificatie begon met een gelijkspel tegen Slovenië. Vervolgens was Kosovo met 2-0 te sterk voor de Zweden. Vrijdagavond was Zwitserland de betere: dit duel werd 0-2.

'Deense duivel'

Genoeg reden voor de Zweedse voetbalfans om de pijlen te richten op bondscoach Jon Dahl Tomasson. De Deen, die in het verleden uitkwam voor Feyenoord, kan niet op steun rekenen van de supporters. Zelfs voor de wedstrijd tegen Zwitserland werd hij al uitgefloten. 'Na de wedstrijd nog steeds, maar toen werd het volledige elftal ook uitgejouwd', zo schrijft het Zweedse medium Dagens Nyheter. Toch zien zij ook een positieve kant van het verhaal. 'Het contract van Tomasson loopt af na de WK-kwalificatieperiode, dus hem ontslaan zou de wankele financiën van de bond niet hoeven te kelderen.'

Tijdens de wedstrijd was er een spandoek op de tribunes te zien, gericht aan Tomasson: 'Deense duivel' viel er te lezen. Invaller Emil Holm (Bologna) was daar niet over te spreken. "Dat is verschrikkelijk, zoiets mag niet getoond worden in stadions. We begrijpen dat mensen teleurgesteld zijn, maar zoiets schrijven is niet netjes", zei de middenvelder tegen de Göteborgs-Posten.