Steeds meer landen plaatsen zich voor het WK voetbal van komende zomer in Canada, de Verenigde Staten en Mexico en de kans wordt steeds groter dat Curaçao en Suriname daar bij zitten. Beide landen zijn geweldig op weg en lijken zeer kansrijk voor hun WK-debuut.

Het Curaçao van Dick Advocaat boekte een uitstekende zege op Jamaica. De bondscoach (78) zag Livano Domenencia en Kenji Gorré de doelpunten maken en de fans in extase brengen. Advocaat en co mogen door dit resultaat serieus rekening houden met WK-deelname.

Curaçao aan de leiding

In Groep B van de kwalificatiereeks gaat Curaçao namelijk knap aan de leiding. Na drie duels heeft het zeven punten. Jamaica heeft zes punten, de andere groepsgenoten (Trinidad en Tobago, vier) en Bermuda, puntloos) volgen op ruimere achterstand. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het WK, de nummer twee kan zich nog plaatsen via de play-offs. Mocht Curaçao in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) ook zegevieren tegen Trinidad en Tobago, dan komt het WK wel héél dichtbij.

Ook in Suriname dromen ze van het grootste voetbaltoernooi ter wereld. In Paramaribo leek het land zich te verslikken tegen Guatemala, maar invaller Virgil Misidjan zorgde in de blessuretijd met de 1-1 alsnog voor een acceptabel resultaat.

Suriname, met vijf punten uit drie duels, staat net als Curaçao bovenaan in de poule. Zij zitten in Groep A met El Salvador (drie punten), Panama (twee punten) en Guatamala (twee punten). El Salvado en Panama spelen overigens nog tegen elkaar en kunnen dus nog op gelijke hoogte komen met Suriname of er zelfs overheen wippen. Ook hier geldt dat de winnaar een direct ticket voor het toernooi krijgt en de nummer twee nog een uitweg heeft via de play-offs.

Alles over WK-kwalificatie

