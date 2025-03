Oud-international Jaap Stam ontvangt dubieuze boete van KNVB: 'Als ze dat soort dingen ook nog zeggen...'

Jaap Stam heeft een discutabele boete te pakken. De oud-international is tegenwoordig hoofdtrainer van amateurclub DOS Kampen en daar ontving hij een opvallende gele kaart.

"Iemand achter mij schreeuwde dus dat die scheidsrechter zijn eigen showtje aan het maken was. Dan moet er wat gebeurd zijn, anders wordt die opmerking niet gemaakt. Dus die man (scheidsrechter, red.) komt naar de zijlijn waar ik sta en komt met zo’n grote gele kaart, die hij aan mij geeft", blikt Stam terug in de podcast Weijland & Stam.

'Kun je denken dat je Jaap Stam bent'

Stam probeerde de leidsman nog te overtuigen dat de woorden vanuit het publiek werden geroepen, maar daar wilde de scheidsrechter niet aan. "We zijn werkelijk waar twee à drie minuten aan het discussiëren geweest. Hij probeerde mij de les te lezen en opmerkingen te maken. Op het laatst liep hij weg en zei hij kun je denken dat je Jaap Stam bent of zoiets. Als ze dat soort dingen ook nog zeggen…", verzucht Stam.

Stam heeft zich juist voorgesteld om niet in te gaan op woorden van scheidsrechters, tegenstanders of de banken van tegenstanders. "Dat heb ik in het verleden wel eens gedaan, maar dat doe ik niet want daar krijg je toch alleen maar geouwehoer van. Je weet hoe mensen denken en gaan reageren als je iets zegt. Maar uiteindelijk zoekt men op de een of andere manier de confrontatie met je."

Minder koffie

"Ik denk dat je gewoon een rekening krijgt van de KNVB, dat je 25 euro of zo moet betalen. Dat scheelt toch weer een paar bakken koffie", zegt Stam verwijzend naar zijn 'verslaving'. Gelukkig valt de schade voor de oud-international enigszins mee. Een gele prent kost 19 euro.

Stam haastte zich na zijn wedstrijd met DOS Kampen (1-1 tegen Veensche Boys) naar Engeland voor zijn rol als analist bij Viaplay. Vanaf dichtbij maakte hij op Wembley mee hoe Arne Slot zijn eerste bekerfinale met Liverpool verloor van Newcastle United (1-2).