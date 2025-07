Heftig nieuws uit Utrecht: Cedric Badjeck is op slechts 30-jarige leeftijd overleden. De voormalig spits doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht, speelde een paar wedstrijden in het eerste elftal en kwam ook uit voor Excelsior.

De oorzaak van overlijden is nog onbekend, schrijft RTV Utrecht. Badjeck kwam tot negen wedstrijden voor FC Utrecht, zes voor Excelsior en speelde ook nog vier wedstrijden voor het beloftenelftal van Feyenoord. De 30-jarige spits ging na zijn periode in Rotterdam transfervrij naar De Treffers, waarna hij voor verscheidene amateurclubs in Nederland en Zweden speelde.

Sinds de zomer van 2024 zit de in Kameroen geboren Badjeck zonder club. De spits - die één keer scoorde in de Eredivisie - speelde samen met spelers als Gyrano Kerk, Sean Klaiber, Sofyan Amrabat en Jeroen Verhoeven. FC Utrecht heeft nog niet gereageerd op het overlijden van hun oud-speler.

Rijke amateurcarrière

Badjeck speelde als amateur voor De Treffers, SV DFS, VV Duno, AVW '66 en het Zweedse Prespa Birlik. In de Tweede Divisie was hij goed voor zeven goals en vijf assists in 28 wedstrijden. Daarnaast scoorde Badjeck ook tweemaal in de KNVB Beker (zes duels).

Alles over de Eredivisie

