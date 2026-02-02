Crystal Palace heeft op transfer deadline day een clubrecord verbroken. De Londense club verbrak haar transferrecord door een oud-spits van FC Groningen aan te trekken.

Crystal Palace heeft voor de tweede keer deze maand een recordtransfer afgerond. De huidige nummer vijftien van de Premier League heeft de komst van Jørgen Strand Larsen van Wolverhampton aangekondigd voor een duizelingwekkend bedrag van 48 miljoen pond (omgerekend 58 miljoen euro). Eerder in januari kocht de Londense club al Brennan Johnson voor ruim veertig miljoen euro van Tottenham Hotspur; destijds een recordtransfer.

FC Groningen profiteert

Strand Larsen heeft een verleden in Nederland. De 22-jarige Noor speelde anderhalf jaar bij FC Groningen, voordat hij voor ruim vijftien miljoen euro verkaste naar Celta de Vigo. Door zijn tijd in Groningen profiteert de club ook van de recordtransfer van Strand Larsen.

Eén doelpunt

De spits tekent een contract voor 4,5 jaar bij Crystal Palace en zal rugnummer 22 dragen bij zijn nieuwe club. Dat de club zoveel geld neerlegt voor Strand Larsen is opvallend. De aanvaller scoorde dit seizoen slechts één doelpunt in de Engelse competitie.

De deal voor Larsen kwam er, ondanks dat de transfer van Jean-Philippe Mateta naar AC Milan op het laatste moment klapte. Mateta blijft daardoor eigendom van de club. De overgang van de Fransman ging niet door nadat medische tests een fysiek probleem aan het licht brachten.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.