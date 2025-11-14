Ajax hoeft Rafael van der Vaart niet meer te bellen voor een functie bij de club. Dat meldt de oud-voetballer bij Vandaag Inside. Van der Vaart vindt het überhaupt al raar dat hij en andere vrienden als Wesley Sneijder niet zijn gevraagd.

Van der Vaart was donderdagavond te gast in de uitzending van Vandaag Inside. Daar werd de oud-middenvelder gevraagd naar de huidige staat van Ajax. Van der Vaart doorliep een groot deel van de jeugd van de Amsterdamse club en speelde in totaal 156 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht. Alleen voor Hamburger SV speelde hij in zijn carrière meer duels. Van der Vaart tikte ook nog eens een enorm aantal van 109 interlands voor Oranje aan.

Harde afwijzing

Aan Van der Vaart werd gevraagd of hij een functie bij Ajax zou ambiëren. "Nee", was daarop zijn harde maar duidelijke antwoord. Van der Vaart vertelde ook dat hij nog wel eens bij Ajax komt en zich dan afvraagt wat de rol is van alle mensen die 'daar met het laptopje rondlopen'. De voormalig spelmaker laat ook weten dat hij nog nooit officieel is gevraagd voor een rol. Het bleef enkel bij 'koffie drinken', iets wat Van der Vaart regelmatig hoort van andere oud-spelers waar hij nog altijd goed contact mee heeft.

Wesley Sneijder

Langere tijd was er wel sprake van dat Van der Vaarts goede vriend Wesley Sneijder een rol als bijvoorbeeld assistent zou krijgen bij Ajax. "Hij wil het liefst alles alleen doen. Technisch directeur, trainer", lachte Van der Vaart. "Maar bij hem bleef het ook bij een bak koffie. Wat heb ik daaraan, aan koffie? Er moet toch wat gebeuren", vertelde Van der Vaart in de uitzending van Vandaag Inside. In 2023 was er sprake van een rol als assistent voor Sneijder, omdat toenmalig coach Maurice Steijn het 'Ajax-gehalte' zijn staf wilde verhogen.

Damian van der Vaart

Van der Vaart komt nog regelmatig bij Ajax, omdat zijn zoon in de jeugd speelt. Hij maakte onlangs zijn debuut voor Jong Ajax en wordt gezien als een van de belangrijkste talenten van de opleiding. "Hij moet nog wel een beetje bijschaven, maar hij heeft een waanzinnig rechterbeen. Hij is pas twee jaar bij Ajax en hij maakt goede stappen. Wat het gaat brengen dat weet ik niet."

