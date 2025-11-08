Oud-topvoetballer Wesley Sneijder ging na zijn carrière als speler aan de slag als analist. Maar hij maakte er ook geen geheim van dat hij wellicht ooit trainer zou willen worden. Daarvoor moet hij eerst het juiste papiertje halen.

Sportnieuws.nl sprak met de recordinternational van Oranje op de padelbaan in Utrecht. Daar zamelde Sneijder samen met andere BN'ers geld in voor het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Over zijn trainerscursus blijft hij geheimzinnig.

'Staat op losse schroeven'

"Daar ga ik nog steeds niks over zeggen. Daarin wil ik mezelf beschermen", aldus de 41-jarige. Hij heeft nagedacht over een traject in het buitenland, maar die route zal hij uiteindelijk niet gaan volgen. "Ik doe hem gewoon liever bij de KNVB. Alleen dat staat even op losse schroeven."

Een jaar geleden zei Sneijder al dat hij het rustig aan doet. "Ik ben pas net veertig. Ik heb nog alle tijd", vertelde de oud-speler van Ajax, Real Madrid en Inter toen. "Het ligt nog allemaal in de planning. Ik ga echt beginnen alleen op mijn manier, in alle rust. Ik heb nog wat privédingetjes, wat ook niet echt meewerkt natuurlijk. Dus het is op een laag pitje gekomen. Maar ik kom straks keihard terug."

Ajax

Hij zei toen ook al dat hij waarschijnlijk Ajax aan de slag zal gaan. In gesprek met Sportnieuws.nl sprak hij zich ook uit over de situatie bij de Amsterdamse club, vlak voor het vertrek van trainer John Heitinga.

Het is volgens hem ook niet heel aantrekkelijk om op dit moment in te stappen. "Het nodigt niet echt uit bij mensen die Ajax wel een warm hart toedragen. Je denkt toch van: wat is daar allemaal aan de hand? Dat is ook duidelijk zichtbaar op het veld, dat het gewoon niet goed gaat bij die club", aldus Sneijder. "Dan moeten er maatregelen getroffen worden."

Daarmee doelt hij dus niet op het vertrek van Heitinga, maar op een aanpassing in de structuur. "Als alles onder druk komt te staan dan is de trainer als eerste de gebeten hond, omdat ze daarboven hun plekje willen redden. Maar bij deze zeg ik: ze moeten eerst bovenin gaan kijken."

