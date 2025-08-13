Het lijkt alsof geld werkelijk alles bepaald in de voetballerij, maar er blijken nog bescheiden uitzonderingen te bestaan. Topspits Robert Lewandowski blijft bij FC Barcelona, maar volgens zijn zaakwaarnemer kon hij een monstercontract tekenen bij een andere club.

Die club kwam, niet geheel verrassend, uit het Midden-Oosten. Daar lokken voetbalclubs grote en minder groter sterren met gigantische zakken geld naar Azië. Onder meer Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar en 'onze' Steven Bergwijn hapten de laatste jaren al eens toe.

100 miljoen euro

Maar niet iedereen is te koop. Robert Lewandowski is inmiddels 36 jaar oud, maar peinst er niet over om af te bouwen in de zandbak. De spits van Barcelona heeft namelijk een bod van een club uit Saoedi-Arabië met een salaris van maar liefst 100 miljoen euro afgeslagen. Tenminste, dat beweert zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi.

"Afgelopen zomer kregen we een aanbieding uit Saoedi-Arabië waarmee Lewandowski 100 miljoen euro per jaar zou verdienen. En hij heeft geweigerd", aldus Zahavi. "Hij wilde bij Barcelona blijven, omdat hij het gevoel had dat hij daar kon meestrijden voor alle prijzen, La Liga en de Champions League. En hij had gelijk. Uiteindelijk scheelde het weinig of Barcelona had alles gewonnen." De club won immers de competitie, de Supercopa en de Copa del Rey en werd in de halve finale van de Champions League uitgeschakeld.

Volgens Zahavi was de beslissing niet alleen gebaseerd op sportieve aspecten, maar speelde ook de kwaliteit van leven die Lewandowski en zijn gezin in Spanje hebben een belangrijke rol. Het feit dat de Pool wekelijks honderdduizenden euro's op zijn rekening gestort krijgt, zal daar ook bij meehelpen.

Lewandowski is dolenthousiast

"Hij denkt aan alles, dus ook aan waar hij woont. Lewandowski is dolenthousiast over het leven in Barcelona en geniet zowel op als buiten het veld. Clubs uit Saoedi-Arabië investeren veel en halen veel te veel spelers, terwijl ze maar een beperkt aantal kunnen gebruiken. Ze hebben ons meerdere keren gebeld, maar Lewandowski bleef weigeren", benadrukt Zahavi.

De bekende zaakwaarnemer sluit niet uit dat Lewandowski ooit een nieuwe uitdaging aangaat en naar Saoedi-Arabië verhuist, maar voorlopig heeft de Pool een contract bij Barcelona. Komend seizoen lijkt hij gewoon weer een belangrijke waarde de worden bij de ploeg van Hansi Flick, waar hij teamgenoot is van Frenkie de Jong.

