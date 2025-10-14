Wim Kieft heeft een deelname aan het programma Het Zwaard van Damocles afgewezen. De oud-voetballer en analist vertelt dat hij het programma geen redelijke insteek vond hebben en dus 'nee' zei tegen de kans op een prijzenpot van 500.000 euro.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp gaat het over een fragment van presentator Sander de Kramer. In de uitzending van de Oranjezondag werd een fragment getoond waarbij de presentator heel hard moest huilen tijdens het programma het Zwaard van Damocles, een nieuwe spelshow op SBS 6. Kieft onthult ook gevraagd te zijn voor dat programma. "Daar hebben ze mij ook voor gebeld ja, maar ik word voor van alles gevraagd."

Kieft was recentelijk al te zien in meerdere TV-programma's. Zo deed de oud-voetballer mee aan Het Perfecte Plaatje, Casa Di Beau en De Gevaarlijkste Wegen van Nederland. Toch vertelt Kieft dat hij wel een eisenlijstje heeft als het gaat om programma's op TV. "Het moet wel een redelijk normale insteek hebben zo'n programma. In plaats van dat ik me laat opsluiten in een gevangenis en ga kijken hoe ik daarmee omga. Dat vind ik allemaal totale bullshit om aan mee te doen."

Zwaard van Damocles

In het nieuwe SBS-programma gaat een groep Bekende Nederlanders gedurende tien afleveringen samen bepalen welke speler wordt genomineerd voor een eliminatie-opdracht. Faal je bij die opdracht, dan zal dat zwaard uit de titel je uit de competitie vegen. Slaag je, dan krijgt je de macht in handen en bepaal je wie nu de opdracht krijgt. Uiteindelijk zal er een speler overblijven, die er met de riante prijzenpot van 500.000 euro vandoor kan gaan.

De deelnemers zijn Diederik Jekel, Sylvia Geersen, Rob Geus, Sander de Kramer, Maik de Boer, Remy Bonjasky, Harrie Snijders, Marianne Timmer, Jamie Vaes, Ilias Ojja, Gaby Blaaser, Esther Oosterbeek en Greetje Hakvoort. Lezers van Sportnieuws.nl pikken gelijk de twee ex-topsporters eruit: voormalig kickbokser Remy Bonjasky en ex-topschaatsster Marianne Timmer. De opnames van het programma zijn inmiddels achter de rug en de eerste afleveringen onder leiding van presentator Art Rooijakkers zullen vanaf 2 november volgen op SBS 6.