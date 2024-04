Patrick Kluivert doet open sollicitatie op tv voor baan als trainer Ajax: 'Ik kan ze helpen'

Ajax is door het aanstaande vertrek van John van 't Schip nog op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Bij hoofdsponsor Ziggo werd maandagavond openlijk gesolliciteerd door Patrick Kluivert, die zonder baan zit na zijn vertrek bij het Turkse Adana Demirspor. "Ik denk dat ik daar geschikt voor ben", zei de oud-voetballer.

Tafelheer Wytse van der Goot vroeg bij Rondo of Kluivert een mogelijke rol binnen Ajax zou zien zitten. "Ik zit hier niet om een baantje op te eisen", zei hij aarzelend. "Maar het doet wel pijn om je club zo te zien, dus wie weet. Ik heb in ieder geval nog niemand gesproken."

Later in de uitzending verklapte Kluivert het wel te zien zitten om iets bij Ajax te gaan doen. "Natuurlijk kan ik ze helpen", vertelde hij. Daarna kreeg hij de waarom hij nog niet benaderd was. "Dat is een goede vraag. Dat vraag ik mezelf ook af."

Kluivert gaf best toe als trainer aan de slag te willen gaan bij Ajax. "Ik denk dat ik daar geschikt voor ben. Ik denk dat ik op persoonlijk vlak mijn ervaringen goed kan overbrengen op de spelers. Ik ben zeker een Ajax-man. Ik ben niet op zoek naar erkenning of iets dergelijks, maar het zou wel leuk zijn."

Vertrek uit Turkije

Kluivert is nu vrij, nadat hij in samenspraak met Adana Demirspor zijn contract liet ontbinden. "We waren goed bezig en boekten goede resultaten, maar we kregen op een gegeven moment ons salaris niet. Eerst één maand, toen twee, toen drie. Op een gegeven moment begonnen ook de spelers te klagen. In de trainingen begon het de overhand te nemen dat zij ook niet betaald werden", blikte Kluivert terug.

"Ik kon wel een tijdje zonder het geld, maar mijn staf en de spelers moesten ook dingen betalen. Op een gegeven moment verloren we van Sivasspor en toen kwamen de technisch directeur en degene die de onderhandelingen deed naar me toe. Ze wilden een mutual agreement. Zij wilden niet meer verder en ik ook niet", aldus Kluivert, die nog altijd geen geld heeft ontvangen van de Turkse club. "Het ligt bij de FIFA. Uiteindelijk zal ik het wel krijgen, maar het is wel vervelend."