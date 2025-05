Peter Bosz bevestigt twee PSV'ers die door blessure niet mee kunnen doen tegen Fortuna Sittard

PSV-coach Peter Bosz kan zaterdagavond weer beschikken over Olivier Boscagli, Sergiño Dest en Armando Obispo in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Ismael Saibari en Rick Karsdorp zijn echter niet fit genoeg bevonden voor het duel in Eindhoven.

Via de clubkanalen gaf PSV een update over de geblesseerde en teruggekeerde spelers. Het is nog niet duidelijk of de Spaanse spits Lucas Pérez dit seizoen nog in actie komt voor PSV. Hij kwam begin dit jaar transfervrij over naar Eindhoven, maar was al snel uitgeschakeld door tuberculose. De aanvaller is op de weg terug, maar is tegen Fortuna zeker niet van de partij. Daarna staan er nog maar drie duels op het programma.

Met een zege op Fortuna Sittard kan PSV het gat met Ajax verkleinen tot vier punten. Bosz is echter niet bezig met een mogelijk kampioenschap. De coach van de Eindhovenaren richt zich alleen op het winnen van de eigen wedstrijden. Hij houdt zich niet bezig met koploper Ajax. "Prachtig als Ajax verliest, maar als wij dan ook verliezen, schieten we daar niets mee op", zegt Bosz bij de persconferentie van PSV in aanloop naar het thuisduel op zaterdagavond met Fortuna Sittard.

"Misschien denken jullie dat ik nu de druk bij Ajax wil leggen, maar ik wil gewoon dat wij onze wedstrijden blijven winnen. En je ziet dat als je dat doet, je automatisch ook dichterbij komt op de ranglijst", aldus Bosz. "Nee, ik heb geen zin in die psychologische spelletjes."

Afgelopen week was er ook veel te doen rond het meespelen van Johan Bakayoko bij Jong PSV tegen FC Eindhoven. Sommige fans vonden dit competitievervalsing, maar volgens Bosz wilde de Belg zelf gewoon graag spelen. "Hij heeft dat aan mij gevraagd. Hij kon die maandag wel spelen. Hij wil heel graag minuten maken en hij mag in Jong PSV spelen. Johan wil gewoon graag voetballen."

